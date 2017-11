Carrasco, en la agenda del Chelsea y del Bayern

Yannick Ferreira Carrasco está más en el ojo del huracán que nunca. Tiene molestias en la rodilla, su relación con el vestuario no es la mejor, Simeone no termina de contar con él y su futuro está en el aire. El belga mantiene un gran caché y está en las agendas de los principales clubes de Europa, especialmente en la del Bayern de Múnich y en la del Chelsea.

Según informa el medio inglés The Sun, ambos equipos están muy pendientes de su situación. Incluso, aseguran que desde Londres podría llegar este verano una oferta importante por el atacante.

Por otro lado, el Bayern preparó una oferta de 50 millones de euros por el jugador el pasado verano, aunque no terminaron de dar el paso. No obstante, no se descarta que cuando finalice el curso vuelvan a la carga.

El belga lleva tres goles en Liga y ha alcanzado los 100 partidos con la rojiblanca. La intención del club era la de renovar a Carrasco, aunque todo ha cambiado. Se ha pasado de querer ampliar su contrato hasta 2022 y ponerle una cláusula de 100 millones de euros, a situarle en la puerta de salida. Y encima, Vitolo está a punto de llegar.