Toda la verdad de la crisis del Atlético

El Atlético de Madrid no ha comenzado con buen pie esta temporada. Los encuentros pasan y el tiempo para reaccionar se agota, tanto que ya sólo un milagro les valdría para estar en octavos de final de la Champions. Mientras, el Cholo Simeone sigue buscando la solución para dar con la tecla y volver a la senda del triunfo y del éxito por la que ha llevado al club colchonero durante todos estos años.

1. Los goles encajados

Todos los goles que ha recibido el Atlético, salvo el de Lolo Pla en Copa, que fue de penalti, han sido desde centros laterales. Una fortaleza que ha pasado a ser una debilidad. Un punto débil del que tratan de aprovecharse los rivales al enfrentarse al cuadro colchonero. Por culpa de estos tantos, el Atlético ya se ha dejado muchos puntos por el camino. El más reciente, el Qarabag, pero no sin olvidar los cabezazos de Stuani en la primera jornada de Liga, el de Luis Suárez o el de Carlos Bacca. En total, diez dianas recibidas en todas las competiciones: uno de penalti y nueve de centros laterales, siendo siete anotados con la testa.

2. Falta de puntería

El mayor mal que está atizando al Atlético de Madrid es la falta de gol. Los delanteros no están finos, lo dicen las estadísticas. El único que se salva de la actual situación es Ángel Correa, que es el máximo goleador del equipo en lo que va de temporada. Gameiro sólo ha visto portería en una ocasión, mientras que Vietto y Fernando Torres aún no han inaugurado su casillero. Otro caso aparte es el de Antoine Griezmann, que no atraviesa su mejor momento. La pólvora arriba está mojada, más bien empapada. El conjunto colchonero necesita una gran cantidad de disparos a puerta para hacer gol.

3. El mal arranque de Griezmann

La temporada que está firmando el francés está lejos del nivel al que tiene acostumbrado a los atléticos. Después de un verano dejándose querer por el United, Griezmann fue expulsado y sancionado con dos partidos en la primera jornada. A partir de ahí, tres goles en doce partidos: el peor arranque goleador de Antoine desde que llegó al Atleti. Unas cifras que se suman a un bajón en su rendimiento con el que no puede marcar las diferencias.

4. No hay revulsivos

La sanción impuesta por la FIFA ha dejado mermado a un Atlético y a un Cholo Simeone que cada vez que mira al banquillo ve a futbolistas que no han terminado de encajar en el equipo. Gaitán, Vietto o Gameiro siguen sin cumplir con las expectativas y cuando salen al campo no mejoran lo que ya hay sobre el terreno de juego. La llegada de Diego Costa y Vitolo mejorarían ese fondo de armario que, a día de hoy, el club colchonero no tiene.

5. Sin Koke, el equipo pierde

El canterano del Atlético de Madrid se ha convertido en uno de los pilares básicos del equipo. Su lesión le está pasando factura a un equipo que ha demostrado tener dependencia de él. Su actitud, jerarquía y liderazgo, junto a su capacidad de marcar el ritmo del juego es algo que está echando de menos el Cholo Simeone. Y no sólo eso. Si por algo destaca el vallecano es por el trabajo invisible que realiza en cada partido: presión, fijar a la medular colchonera, etc. Sin Koke, el Atlético suma cuatro partidos en los que sólo han conseguido una victoria – frente al Celta, y por la mínima -.