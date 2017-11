Se avecina pesadilla antes de Navidad

Como si de la película de Tim Burton se tratase y Halloween Town fuera el club rojiblanco, el Atlético de Madrid pelea por no perder su verdadera esencia, como el pueblo del filme no quería despegarse de la vieja tradición de celebrar la festividad celta. Esa esencia a la que nos referimos es la que le ha llevado a estar entre los mejores del mundo y pelear por las competiciones más importantes y que ahora no está teniendo efecto. La pesadilla ya ha comenzado con el mal arranque de temporada y continuará hasta que Papá Noel, o Santa Clavos, como le llaman en la película, dé la bienvenida a la Navidad con los regalos de Diego Costa y Vitolo.

El mal inicio del curso está pasando factura al club colchonero, que ve como sus aspiraciones de estar en octavos de final se van desvaneciendo en una niebla propia de invierno. Pese a ocupar la cuarta plaza en Liga, las sensaciones no son buenas, afrontando cada encuentro con la ansiedad de si los goles llegarán. Además, en Copa del Rey el Atlético no supo matar el encuentro en el Martínez Valero, por lo que en el Metropolitano tendrán que asegurarse su pase a la siguiente ronda dejando en el camino a un Elche que milita en Segunda B.

Y es que viendo los resultados del Atlético, invita a pensar que lo que queda por delante es la parte de más terror de la pesadilla. A dos meses para que acabe el año, los del Cholo Simeone tendrán que medirse a rivales como Real Madrid, Deportivo, Real Sociedad, decidir la eliminatoria de Copa, o jugarse sus últimas opciones ante la Roma en casa y en Stamford Bridge frente al Chelsea.

La posición en el campeonato liguero no es mala. Pero este año ha aparecido un Valencia que promete dar guerra hasta final de temporada. Esto provoca que la competitividad por estar en puesto de Champions haya crecido y que el Atlético tenga duros competidores por estar en las primeras plazas de la tabla. De aquí a final de año, los rojiblancos recibirán en casa al Real Madrid, Real Sociedad y Alavés; mientras que tendrán que viajar a campos complicados como el del Deportivo, Levante, Betis o Espanyol.

De Copa del Rey sólo tendrán que disputar un encuentro antes de que acabe el año. Un choque que a priori será fácil, pero que en el caso de perder podría complicar aún más las cosas. Nadie dudaba que el Atlético eliminaría al Albacete en 2011, pero sucedió. Una victoria del Elche podría sembrar aún más dudas en un equipo que está llamado a estar entre los favoritos en todas las competiciones.

Respecto a la Champions, el pase a octavos está muy complicado. El Atlético de Madrid ya no depende de sí mismo, aunque en el club no dejan de creer. Se necesita un milagro y lo tiene que obrar el Qarabag. El mismo equipo que le ha robado cuatro puntos al cuadro colchonero. Si el conjunto azerí obrase la machada de arrebatarle algún punto a Chelsea o Roma, se vería imprescindible que los de Simeone venzan a ambos. Para ellos, los italianos tendrán que visitar el Metropolitano, mientras que los colchoneros se la podrían jugar todo en la última jornada del grupo en Stamford Bridge.

Dada como están las cosas, al Atleti le queda un calendario de pesadilla, propio de historia de terror de Halloween contada a oscuras con la luz de una linterna alumbrando la cara del narrador. Aún así, los de Simeone han demostrado que son capaces de levantarse ante cualquier golpe, por muy duro que sea, y mucho más, despertarse de un mal sueño.