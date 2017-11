El Atlético espía a Lucas Torreira

En las oficinas del Atlético de Madrid no descansan. La dirección deportiva del club trabaja para reforzar el equipo con vistas al futuro. Uno de los objetivos sería el futbolista de la Sampdoria Lucas Torreira, según apuntan desde Italia. No pueden fichar hasta el 1 de enero, pero eso no significa que los responsables de la parcela deportiva busquen jugadores que puedan encajar en el conjunto del Cholo Simeone.

Andrea Berta, director deportivo del cuadro colchonero, ha visitado el país transalpino en varias ocasiones para ver en directo al uruguayo. Acorde con las publicaciones en Italia el viaje tuvo lugar recientemente y allí asistió a un par de partidos del club de la ciudad de Génova. Allí pudo presenciar el talento de este joven futbolista.

A sus 21 años es un pilar básico en su equipo. Esta temporada ha disputado 12 partidos de 12 posibles (11 en la Serie A y uno en Copa) y ha dado una asistencia. En todos ellos ha sido de la partido y no ha pisado el banquillo, siempre ha jugado los 90 minutos. Se trata de un pivote que puede actuar en varias posiciones en esa zona. Además, cuenta con una gran visión de juego y una técnica sublime. Lo bueno es que tiene pasaporte español, por lo que no ocuparía plaza de extracomunitario.

Encaja a la perfección en los esquemas del Atleti, sin embargo, su fichaje no sería barato. En 2015 la Sampdoria pagó 1,5 millones al Pescara para hacerse con sus servicios. Ahora su precio, según señala la prensa italiana, habría aumentado considerablemente. Sacarlo de Génova le costaría al conjunto rojiblanco 40 millones de euros.