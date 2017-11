En Italia señalan a Sarri como recambio de Simeone

El Atlético se prepara para una posible marcha de Simeone al final de la temporada. Tiene contrato hasta 2020, pero el club maneja varias opciones para sustituirle por si acaso se diera la situación. En Italia, en concreto el rotativo Il Primato Nazionale, asegura que los rojiblancos estarían interesados en Maurizio Sarri, técnico del Nápoles, líder de la Serie A, para reemplazarle.

Según dicha información el Cholo es su entrenador para la próxima temporada. Sin embargo, manejan excelentes informes sobre el preparador italiano. Saben que Simeone tiene varias ofertas y podría plantearse que es el momento de abandonar el club. De ahí que en la entidad colchonera se preparen por si el argentino se termina marchando después de casi siete temporadas al frente del equipo.

No quieren que les pille el toro y por si acaso ya trabajan para no quedarse sin poder de reacción. Sarri sería su primera opción, pero por si acaso tienen varios nombres apuntados en la agenda. El otro, siempre según el periódico transalpino, es Antonio Conte, técnico del Chelsea. Los rojiblancos trabajan para que si se produce algún movimiento inesperado como el adiós de su entrenador, no se queden sin posibilidad de reacción. De ahí que manejen varios nombres.

Icardi y Cavani, recambios de Griezmann

Por otro lado, Calciomercato.it desvela los posibles sustitutos de Griezmann si el francés se marchara a finales de la presente temporada. Cabe recordar que el 1 de septiembre su cláusula de rescisión bajó de los 200 millones de euros a 100, por lo que si algún equipo pone encima de la mesa tal cantidad y el jugador acepta dejaría de vestir la elástica del Atlético de Madrid. Entre esos clubes se encuentra el Manchester United, que junto con el Barcelona es el mejor posicionado para hacerse con sus servicios.

En tal caso los principales objetivos para sustituir a Antoine serían Mauro Icardi, del Inter, y Edison Cavani, delantero del PSG. No es la primera vez que vinculan a estos dos jugadores con el club rojiblanco. El uruguayo podría salir del cuadro parisino este verano debido a su relación con Neymar y el Atleti son los mejor posicionados para hacerse con sus servicios. Lo mismo ocurre con el goleador del cuadro italiano.