Correa: “No tenemos suerte”

Ángel Correa lamentó el empate frente al Villarreal. El delantero argentino abrió el marcador con un gol en el minuto 61 que ponía el partido muy de cara para los rojiblancos. Pero Bacca empató en el 80, estableciendo el definitivo 1-1, que siembra más dudas antes de la final en Champions ante el Qarabag.

La falta de gol volvió a quedar en evidencia una vez más. Correa aseguró en los micrófonos de BeIN LaLiga que la fortuna no les sonríe: “Creamos muchas ocasiones, pero no quieren entrar, no tenemos suerte. Ahora tenemos otra final aquí en casa. Tenemos que estar tranquilos porque lo único que nos falta es suerte. Las ocasiones las estamos creando. Hay que seguir trabajando. El martes tenemos otra final”.

El Atleti tuvo ocasiones para sentenciar el encuentro. Poco después del gol de Correa, Gameiro tuvo el 2-0 en sus botas, pero no remataron y lo acabaron pagando. “Sabíamos que iba a ser muy complicado porque son un gran rival. No pudimos liquidar el partido y por eso empatamos“, concluyó.