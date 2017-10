Calleja: “Es imposible fiarse del Atlético”

El entrenador del Villarreal, Javier Calleja, ve “imposible fiarse” del próximo rival en LaLiga Santander, el Atlético de Madrid, un equipo que vive un “mal momento”, pero que aún así sigue siendo “uno de los rivales más peligrosos de la Liga”.

“No me fío de los malos momentos del Atlético de Madrid porque se dice que no están ganando, pero tampoco pierden. A pesar de que no están consiguiendo de manera consecutiva la victoria es imposible fiarse de una plantilla como la que tienen. Tengo máximo respeto y sé que en cualquier momento pueden despertar. Es uno de los rivales más peligrosos de la Liga”, declaró Calleja este viernes en rueda de prensa.

La próxima cita frente al conjunto rojiblanco es un “partido importante” para el Villarreal, ya que pueden igualar en puntos a su rival y, dependiendo de lo que haga el Leganés en el Sánchez-Pizjuán, entrar en Liga de Campeones. “Nosotros debemos seguir en esta dinámica de victoria tras victoria, disputar los partidos y jugar bien para sumar los tres puntos”, valoró.

Javi Calleja analizó los principales peligros del Atlético, entre los que se encuentra la verticalidad de los jugadores de ataque que “hacen mucho daño”, más las posibilidades de contraataque cuando tienen espacios, “una de las mayores virtudes” del conjunto dirigido por el ‘Cholo’ Simeone.

“Es un equipo que defensivamente cuesta mucho hacerles ocasiones y que aprovecha muy bien los errores del contrario. Vamos a interpretar por dónde tiene el equipo que atacar para evitar esas facilidades de salir a la contra y que no sea un partido de ida y vuelta porque ahí son uno de los mejores equipos de la Liga”, señaló Javi Calleja.

La presión de la grada será otro factor a tener en cuenta en la primera visita del Villarreal al Wanda Metropolitano. “Yo espero que los primeros 20 minutos saldrán a morder como siempre, además empujados por la afición. Creo que es el día de las peñas, un motivo extradeportivo que tenemos que tener muy en cuenta”, reconoció.

Sin embargo, esta presión no preocupa en exceso a un Javi Calleja que espera contrarrestarlo con una afición visitante que “desde el minuto uno esté con el equipo”. Si su equipo, además, acompaña este apoyo con un buen partido, la situación acabará volviéndose “un poco en contra” del Atlético de Madrid.

Si algo tiene claro Javi Calleja es que no cambiará su estilo. “Nosotros somos también un equipo importante, así que no vamos a renunciar a nuestra idea. Puedes buscar en función del rival alguna variación pensando en sus debilidades y viendo en qué pueden flojear, pero no vamos a renunciar a nuestro juego”, señaló.

Uno de los aspectos criticados ha sido la falta de acierto del Villarreal. “No será porque no hemos creado ocasiones, lo que nos cuesta es tener acierto. Al final vemos gente que se suma al ataque con peligro, aunque luego depende de la capacidad goleadora. Bacca y Bakambu son los que más están sumando pero el gol para algunos jugadores va a llegar porque están demostrando que llegan con claridad”, confió.

Este partido servirá para levantar los ánimos del ‘Submarino amarillo’ después del tropiezo ante la Ponferradina en Copa del Rey. “Pasamos página y nos centramos en la Liga. La Copa ya la hemos apartado y vuelvo a ver al equipo bien”, admitió.

Javi Calleja se alegró por contar con “toda la plantilla salvo los lesionados de larga duración” después de que Bakambu y Álvaro se recuperasen a tiempo. Por otro lado, confirmó el interés del Levante por Enes Unal y pidió paciencia para “valorar muchos aspectos y tomar una decisión”.