Diego Pablo Simeone atendió a los medios de comunicación en la previa del estreno en la Copa del Rey frente al Elche. Un duelo para el que el técnico argentino prepara un serial de cambios con respecto a Balaídos. Como viene siendo habitual en este tipo de partidos, dará oportunidades a algunos jugadores del filial y a otros como Augusto, que todavía no ha disputado ningún minuto esta temporada. Además asegura que a Gaitán lo que le falta es “que el entrenador le dé más minutos”

Comparan el juego del Valencia con el del Atlético

“No tengo lugar para opinar de lo que los demás opinen. Es respetable siempre, soy muy abierto para sostener cualquier tipo de opinión, estamos expuestos, es normal que la gente haga críticas, positivas o negativas. No me entusiasma ni un opinión positiva ni me deprime una negativa. Del Valencia ya dije yo cuando jugamos allí que iba a ser competitivo, tiene un buen entrenador y grandes futbolistas. No me sorprende. Es un equipo dinámico, es agresivo, defiende bien.”.

¿Jugará Saúl en Elche?

“Pensamos en la importancia del partido. Para Saúl es especial por todo lo relacionado con su familia y él con el Elche. Pensamos en cómo resolver mejor la eliminatoria, la Copa es un punto de referencia para nosotros, nos ha dado alegrías. Jugaremos pensando en dar oportunidades a quienes vienen jugando menos, pero compensando esfuerzos pensando en lo que viene luego: sábado, martes, sábado”.

Augusto

“Va creciendo en los entrenamientos, en Elche va a sumar minutos que necesita. Lo sabe él y lo saben ustedes. Es un jugador importante en su mejor nivel porque tiene visión de juego, dinámica, juego entre líneas, personalidad… Ojalá veamos su mejor versión para que pueda echarnos una mano cuando lo necesitemos”.

¿Qué le pasa a Gaitán?

“Le ha faltado que el entrenador le dé más minutos, porque no se le dio. Le he puesto pocas veces donde rinde mejor en la izquierda, he intentado compensar… No ha tenido nunca seis o siete partidos seguidos para dar lo que tiene. He intentado compensar su presencia con Carrasco en la izquierda y él a la derecha pero es claro que él se siente mejor en la izquierda. Asumo la responsabilidad de no haberle dado los minutos que necesita para mostrar jerarquía que tiene”.

Problemas con el gol

“Cada partido es una ilusión nueva. En este partido importa la intensidad, la competencia. En cuando a lo relacionado con el gol son momentos. Los futbolistas tienen gol, pero hay que sostenerlos. Espero que las pelotas vayan dentro. Cuando suceda eso el equipo tendrá más tranquilidad en el juego. No hacerlos es lo que perjudica, la ansiedad, la necesidad y el no encontrarte con lo más importante de este juego que es el gol”.

Más rotaciones que nunca

“El paso adelante de los Lucas, Thomas y Correa nos permite tener más posibilidades de formar un equipo competitivo. Después estará la inteligencia o capacidad mía para leer qué futbolistas nos puede darás en un partido u otro. Voy a tratar de sacarle hasta los chicos del B lo necesario para ayudar al club, sobre todo en una etapa en la que no se pudo fichar”.

Formato de Copa

“No va a sumar nada mi opinión”.

Canteranos

“Siempre miramos a los chicos del ‘B’, buscando la posibilidad de sumar como con los Lucas, Saúl, Thomas, Koke…para darnos alternativas desde la cantera. Es importante en un club como el Atlético. Seguiremos mirando y dando oportunidades mientras lo permitan las situaciones y ellos aprovechen los entrenamientos y demuestren que tienen opciones de ayudar al primer equipo”.

Cuando renovó dijo que sabía lo que había, ¿qué quiso decir?

“Que sabía lo que había”.