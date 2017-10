El Atlético piensa en Skriniar por si se marcha Giménez

La dirección deportiva del Atlético de Madrid trabaja sin descanso para mejorar el equipo. Tienen varios nombres en la agenda, entre los que se encuentra el central eslovaco Skriniar Milan según cuenta el rotativo italiano Calciomercato.it. A sus 22 años es titular indiscutible en el Inter de Milan y en la selección eslovaca. Eso ha provocado que el club colchonero se haya fijado en él para la próxima temporada.

De hecho, la web italiana destaca que el pasado verano ya hubo contactos entre los clubes para tantear su fichaje. Pero no parece una operación asequible ya que el cuadro interista le considera una pieza clave y no está dispuesto a traspasarlo. Luciano Spalletti lo tiene como uno de los pilares de su proyecto y quiere retenerlo a toda costa.

Sin embargo el Atleti no se da por vencido. Quieren fichar un central para la próxima campaña, ya que en la presente están teniendo algunas lagunas en el eje de la zaga. Savic-Godín es la pareja más usada por Simeone en este inicio de curso, aunque también ha apostado por Giménez y Lucas acompañando al uruguayo en el centro de la defensa. No termina de dar con la tecla para cerrar la puerta por arriba, ya han recibido cinco goles de cabeza.

Los informes que manejan en la entidad rojiblanca sobre Skriniar son bastante buenos y en el entorno del jugador verían con muy buenos ojos la opción de recalar en las filas del Atlético y dar así el salto al fútbol español. De momento no es más que es un rumor, pero no deja de ser una posibilidad que manejan desde el Metropolitano. También cabe la posibilidad de que Giménez no siga, ya que termina contrato en junio y aún no ha renovado.