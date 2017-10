El United se une a la puja por Giménez

José María Giménez es objeto de deseo de algunos de los grandes equipos de Europa. Barça, Madrid, Juve y ahora el Manchester United han preguntado por él. En el caso de los azulgrana fue hace dos temporadas, mientras los blancos preguntaron por él hace dos veranos. El cuadro italiano es el que más interés ha mostrado, sin embargo, ahora le ha salido un pretendiente muy poderoso, según informa el Sunday Express, como son los red devils.

Mourinho ya se fijó en el central uruguayo la pasada temporada y quiso hacerse con sus servicios en verano, pero la sanción de la FIFA que impedía al Atlético buscar un sustituto hacía muy complicada su contratación. Ahora, habrían vuelto a la carga acorde con la publicación del rotativo británico.

Giménez no consigue hacerse con un puesto en el once titular. Simeone ha apostado, en este inicio de temporada, por Savic y Godín como pareja de central. El 24 ha llegado a jugar incluso de mediocentro defensivo, como en Balaídos, y otras en el eje de la zaga. En Girona salvó al Atleti anotando el tanto del empate en el 85 con un cabezazo. Luego volvió a ser titular en Gran Canaria, pero desde entonces no ha terminado de entrar en el equipo titular.

De ahí que hayan aparecido varios clubes para tantear su fichaje. La Juventus es el más interesado en hacerse con sus servicios. Hace unos días, la prensa italiana aseguró que se había reactivado el interés por Giménez, que termina contrato el 30 de junio de 2018.