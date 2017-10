Carrasco, bajo sospecha

Yannick Carrasco está en el punto de mira tras el partido del Qarabag. Otra vez tuvo una reacción egoísta al ser sustituido que no gustó ni a Simeone, ni al vestuario, ni a la afición. Fue cambiado pasado el minuto 70, con el partido empate a cero mientras el Atleti jugaba una final. Emprendió el camino hacia el banquillo cabreado y andando, sin ningún tipo de prisa, como si el resultado fuera favorable a su equipo.

Esa actitud no hizo ninguna gracia, especialmente a la afición y a sus compañeros. Simeone reconoció en la rueda de prensa previa al duelo contra el Celta que el viernes mantuvo una charla larga con el extremo belga, aunque aseguró que no estaba molesto con su actitud. Era un partido vital para las aspiraciones de los rojiblancos en la Liga de Campeones, pero mirando la intensidad del 10 no daba esa sensación.

El empate complicaba mucho el pase al Atleti y el cronómetro del colegiado seguía corriendo, sin embargo, Carrasco no tenía prisa por salir. Pese a que Simeone quiso restarle importancia públicamente al gesto porque “los jugadores siempre quieren jugar y estar en el campo y es normal que cuando sale pueda mostrarse descontento, no alegre”.

Lo cierto es que no la primera vez que hace un desplante de este tipo. La pasada temporada ya se cabreó tras ser sustituido contra el Barcelona en la ida de las semifinales de la Copa del Rey. Se molestó mucho por el cambio después de hacer un encuentro muy lejos de su nivel. Además, se ha encargado de dejar claro al Cholo en varias ocasiones que no le agrada jugar por la izquierda, prefiere desenvolverse por el flanco derecho del ataque.

Por esa razón, Simeone le llamó a filas antes de que la situación vaya a más. El vestuario está bastante molesto con su actitud en Bakú y el técnico ha preferido zanjar el problema cuanto antes, para que no haya otro feo gesto. Tampoco es la primera vez que el Cholo le pega un toque de atención al belga, pero confía en que no se vuelva a repetir un hecho así, le necesitan al cien por cien.