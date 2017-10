Simeone: “Se necesitaba esta victoria, es importantísima”

El Cholo Simeone compareció en rueda de prensa después de la sufrida victoria del Atlético de Madrid por 0-1 ante el Celta en Balaídos. El técnico argentino reconoció que el equipo necesitaba este triunfo, el cual calificó de bueno.

“Es una victoria importantísima. Se necesitaba y nos deja en un momento muy bueno”, aseguró el entrenador del Atlético de Madrid en la sala de prensa del estadio celeste. “Lo importante es que demostramos saber sufrir. No nos importa si tenemos que replegarnos para mantener un resultado”, añadió el Cholo Simeone. “Más allá de la posesión del rival tuvimos ocasiones como la de Griezmann. La victoria es buena”, apostilló el técnico bonaerense.

“Costaba hacer jugadas para sacar el balón. En el segundo tiempo estuvieron más intensos que en el primero”, comentó sobre el juego del Celta. “La entrada de Giménez nos dio estabilidad”, añadió Simeone, que, una vez más, valoró la cantidad de choques que ha disputado el Atleti a domicilio: “De nueve partidos llevamos seis fuera, son muchos”.

“Esperemos que esto nos libere de cara a lo que viene. Necesitábamos este triunfo”, respondió el Cholo Simeone en sala de prensa. “Es una semana compleja en la que buscaremos alternativas para estar lo mejor posible”, dijo sobre el partido entre semana de Copa del Rey frente al Elche.

Uno de los grandes nombres de la tarde fue el de Kevin Gameiro, que anotó su primer gol de la temporada. “Nos pone muy contentos su tanto. Se ve cada día mejor y eso nos ilusiona”, comentó el Cholo Simeone sobre la diana del francés, que sirvió para dar la victoria por la mínima a su equipo.

Para finalizar, Simeone habló sobre la ausencia de público en una de las gradas de Balaídos. “Estaba tranquilo porque el club me dijo que no pasaba nada. Como la grada vacía estaba detrás no hubo gran sensación. Si hubiera sido enfrente habría sido distinto”, sentenció el Cholo.