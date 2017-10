La Juventus vuelve a la carga por Giménez

José María Giménez es uno de los centrales del futuro. Muchos de los grandes clubes lo tienen en su agenda, el Barça ya lo quiso hace dos temporadas. La Juventus es, sin duda, el equipo más interesado en hacerse con los servicios del central uruguayo. Según informa el diario italiano Tuttosport, el rojiblanco es un objetivo sí o sí del campeón de la Serie A de cara a la próxima temporada.

El interés de la Vecchia Signora por el central del Atleti nunca se apaga. La prensa del país transalpino lleva tiempo informando de la posible llegada de Giménez a Italia. Aunque su salida se antoja complicada. Simeone cuenta con él pese a que el uruguayo no termina de asentarse en el once titular, donde el técnico está apostando más por la pareja Godín-Savic.

El Atlético no está dispuesto a deshacerse de uno de sus pilares defensivos y siempre ha remitido a su cláusula, que es de 65 millones de euros. Lo cierto es que el charrúa termina contrato al final de la presente campaña y todavía no ha renovado. A partir de enero es libre de negociar con quien quiera, siempre y cuando no haya ampliado el contrato con el cuadro colchonero, y la Juve no tendría que rascarse el bolsillo para acometer su fichaje.