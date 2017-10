Qarabag vs Atlético resultado, resumen y goles (0-0)

Min 93. FINAL DEL PARTIDO. El Atlético no ha sido capaz de pasar del empate a cero ante el Qarabag y se complica mucho la vida en la Champions League. Necesita una ayuda del Chelsea en los dos partidos contra la Roma y ganar en casa al cuadro azarí en la siguiente jornada para seguir dependiendo de sí mismo. Se la jugarían en el Wanda Metropolitano ante los italianos. De momento, suman dos puntos en tres partidos. Los de Simeone todavía no conocen la victoria.

Min 93. ¡LA HA TENIDO GRIEZMANN! El disparo se marchó fuera. Esto se acaba.

Min 92. Falta peligrosa para el Atleti desde el flanco izquierdo del área rival.

Min 90. Tres minutos de añadido.

Min 90. Casi marca Elyounoussi. Zapatazo desde la frontal que se marcha por encima del larguero.

Min 89. El Atleti empieza a meter centros al área a la desesperada.

Min 84. Tercer y último cambio en el Qarabag. Se retira Míchel y entra Elyounoussi.

Min 83. ¡UYYYYYYYYYY! La ha tenido Torres. Disparo de Griezmann que no ataja, Gabi recoge el rechace, centra y El Niño cabecea por encima de la portería.

Min 80. Aprieta el Atleti en estos instantes finales. Cabezazo de Godín que detiene el portero sin mayor dificultad.

Min 74. Expulsado Ndlovu por doble amarilla. PISCINAZO del delantero del Qarabag que le cuesta la segunda amarilla y, por tanto, la expulsión. Se quedan con 10 los locales.

Min 72. Cambio en el Qarabag. Entra Kuba y se va Medvedev

Min 71. Doble cambio en el Atleti. Entran Correa y Torres por Carrasco y Gameiro.

Min 70. Ndlovu…arribaaa. Otra oportunidad para los locales.

Min 69. El Qarabag también moviliza el banquillo. Se va Pedro Henrique y entra Donald Guerrier.

Min 64. Primer cambio en el Atlético. Entra Thomas y se marcha Gaitán. Mueve el banquillo Simeone en busca de la reacción.

Min 63. Ocasión para el Qarabag. Henrique dispara trastabilleado y se marcha fuera por poco.

Min 62. Disparo de Almeida…a las manos de Oblak.

Min 58. Falta peligrosa a favor del Atleti en la frontal del área. Se prepara Griezmann.

Min 55. Pide penalti el Qarabag. Pero no hay nada, se tira Ndlovu.

Min 53. Gol anulado a Griezmann por fuera de juego del galo.

Min 50. Amarilla para Míchel, la primera del partido.

Min 47. Fuera de juego de Griezmann tras recoger el rechace de un disparo de Carrasco. Ha salido fuerte el Atlético.

Min 46. ¡Comienza la segunda parte!

18:49. El Atlético ha empezado flojo pero ha reaccionado y ha gozado de varias ocasiones para irse por delante. La falta de puntería sigue penalizando a los del Cholo y el Qarabag les ha dado algún susto a la contra. Tienen mucho que mejorar en la segunda mitad si quieren llevarse este partido.

Min 45. Descanso en el Olímpico de Bakú. Empate sin goles entre el Qarabag y el Atlético.

Min 39. ¡Otra ocasión para el Atlético! Remate desviado de Giménez que se marcha rozando el palo de la meta azarí.

Min 38. A punto de marcar Griezmann. Sehic desvía a córner el disparo del francés en el mano a mano.

Min 35. ¡UYYYYYYYYY! Casi marca Saúl. Cabezazo del canterano que obliga a estirarse al meta rival para evitar el primer tanto del partido.

Min 34. Córner para el Qarabag tras un disparo de Madatov. Aprieta el cuadro local.

Min 31. Carrerón de Gabi para desbaratar la contra del Qarabag. De nuevo se quedaba Madatov solo ante Oblak.

Min 27. ¡Uyyyyy! Carrasco tuvo el primero en sus botas. El belga se topó con el portero en el mano a mano y la pelota terminó en saque de esquina. Es la mejor ocasión del encuentro hasta ahora. Reacciona el Atleti, que vive sus mejores minutos en el partido.

Min 25. ¡ARRIBA GAITAAAAN!

Min 24. Gameirooooo. El francés ha tenido el primero en sus botas tras un gran pase en profundidad de Griezmann, pero se adelantó mucho el balón y la atajó el portero.

Min 23. El Atlético está sufriendo mucho con los centros laterales. ¡CUIDADO!

Min 16. Contraataque del Qarabag que desbarata Vrsaljko en última instancia. Se quedaba solo Ndlovu ante Oblak. Providencial el croata.

Min 11. Se acerca el Qarabag. Córner para el conjunto azarí.

Min 7. Primera llegada del Atlético. Saque de banda largo de Vrsaljko que peina Giménez, pero el portero llega antes que Gameiro al salto y se hace con el balón sin problemas.

Min 5. Aprieta el Qarabag en estos primeros minutos. Han salido mejor los locales, debe reaccionar el Atleti.

Min 1. ¡COMIENZA EL PARTIDO!

18:00. Saltan los jugadores al césped. Todo listo para que ruede el balón en el Olímpico de Bakú.

17:43. Gameiro será titular por primera vez está temporada y disputará sus primeros minutos en esta Liga de Campeones. El francés llegó con cara de concentración y con ganas de aprovechar esta oportunidad que le ha brindado Simeone.

17:33. El Atlético ya calienta en el estadio Olímpico de Bakú. Preparados para el gran duelo.

17:20. Recordemos que al Atleti solo le vale ganar si quiere seguir vivo en la Champions League. Así está el grupo C, a poco más de media hora para que empiece el encuentro, con el Chelsea líder con seis puntos.

17:11. Once del Qarabag: Sehic; Medvedev, Guseinov, Sadygov, Agolli; Almeida, Qarayev, Henrique, Michel, Madatov y Ndlovu.

17:10. El Atlético ya está en el estadio Olímpico de Bakú. Los rojiblancos buscarán su primera victoria de la temporada ante el Qarabag.

16:55. Gran noticia para el cuadro rojiblanco, Antoine Griezmann está recuperado y será de la partida. La otra duda, Koke, no ha llegado a tiempo y Gaitán ocupará su lugar. Además, Simeone apuesta por Gameiro en el once que disputará su primer partido en esta Champions League.

16:52. Ya tenemos ONCE DEL ATLÉTICO. Simeone sale con: Oblak; Vrsaljko, Godín, Giménez, Filipe Luis; Saúl, Gabi, Gaitán, Carrasco; Griezmann y Gameiro.

16:50. ¡MUY BUENAS TARDES! Bienvenidos a la retransmisión, en vivo y en directo online, del partido que enfrentará al Qarabag vs Atlético de Madrid, correspondiente a la tercera jornada de la fase de grupos de la Champions League, una final para los del Cholo Simeone que deben ganar para mantener vivas sus aspiraciones de estar en octavos. En breves instantes conoceremos las alineaciones oficiales de ambos equipos, pero antes vamos a ponerles en contexto sobre el estado en el que llegan los dos conjuntos a este encuentro.

El Atlético de Madrid visita al Qarabag en la cuerda floja tras la derrota ante el Chelsea. Como decía Luis Aragonés solo les vale “ganar, ganar, ganar y volver a ganar” porque sino podrían complicarse sensiblemente sus opciones de estar en la siguiente fase. Los del Cholo Simeone afrontan una final fantasma con la mente puesta en llevarse los tres puntos y esperar que el Chelsea gane a la Roma.

Horario y cómo ver por televisión el Qarabag vs Atlético

En estos instantes la situación del grupo es la siguiente: el Chelsea es líder con seis puntos, seguido por la Roma con cuatro, el Atlético con uno y el Qarabag que todavía no ha estrenado su casillero. Los rojiblancos buscarán su primera victoria en esta edición de la Champions League en el estadio Olímpico de Bakú. La falta de puntería de cara a puerta está penalizando al cuadro colchonero hasta ahora y ahora necesitan remontar para estar en octavos.

Sin embargo, las malas noticias no paran de llegar. El Atlético cuenta con las dudas de Griezmann y Koke, que han viajado con el equipo pero su presencia en el encuentro no está asegurada. En el caso del francés se debe a un proceso febril, mientras que el canterano terminó tocado el choque frente al Barça y no se ejercitó con sus compañeros en la última sesión. Simeone está pendiente de la evolución de dos pilares fundamentales en su esquema de cara a la primera final de la temporada.

El Atlético de Madrid, necesitado de puntos en la Liga de Campeones, jugará este miércoles en el Estadio Olímpico de Bakú sabiendo que es imprescindible una victoria ante el modesto Qarabag para apuntalar sus opciones de clasificación y recortar distancias respecto a Chelsea y Roma, que se medirán en Londres.

Tras el inverosímil empate sin goles en la capital italiana, donde desperdició un sinfín de ocasiones, y la dolorosa derrota en casa ante el Chelsea (1-2), que tuvo el honor de llevarse la primera victoria visitante en la historia del Wanda Metropolitano, el Atlético ya no tiene margen de error en esta fase de grupos.

El equipo rojiblanco solo está a tres puntos de la Roma y a cinco del Chelsea, dueños provisionales de los dos billetes para octavos de final, una situación que obliga a lograr el pleno de puntos en el doble enfrentamiento que viene ahora frente al Qarabag.

El primero se disputa en la lejana Bakú, a casi 4.500 kilómetros de Madrid, un largo viaje que el Atlético espera no acusar y para el que Diego Pablo Simeone, con toda su plantilla sana y la única baja de Diego Costa, ha citado a 20 jugadores. El argentino ha dejado en tierra a Juanfran Torres, que disputó los 90 minutos ante el Barcelona, y a Luciano Vietto.

A cambio, retorna Sime Vrsaljko, ya recuperado de un problema muscular y que pugnará con José María Giménez por la titularidad en el lateral derecho. Ante la importancia del partido, y pese a la teórica debilidad del rival, no se esperaban excesivas rotaciones, más allá de las posibles entradas de Thomas Partey o Fernando Torres, suplentes el pasado sábado.

Sin embargo, en el último entrenamiento de este martes aparecieron problemas inesperados para Simeone, ya que no se entrenaron dos jugadores capitales como Antoine Griezmann por un proceso febril ni Koke por unas molestias musculares, por lo que la participación de ambos es una incógnita y quizá la entidad del rival provoque que el ‘Cholo’ no tome riesgos.

Ante el Barça (1-1), el Atlético firmó su tercer partido consecutivo sin ganar -dos empates y una derrota- y no transmitió buenas sensaciones en la segunda parte, algo que alimenta aún más su necesidad de completar un buen partido y sacar un buen resultado de su primera visita oficial al Qarabag.

Dos centrocampistas españoles a orillas del mar Caspio

Por su parte, el equipo local tiene a cero el casillero de puntos. Pagó la ‘novatada’ en la primera jornada en Stamford Bridge (6-0) y, aunque logró dar la cara en la segunda ante la Roma, tampoco pudo evitar la derrota (1-2).

Campeón de la liga de Azerbaiyán los últimos cinco años de forma consecutiva, el Qarabag llegó a la fase de grupos de la ‘Champions’ por primera vez en su historia tras eliminar en las rondas previas a los campeones de Georgia (Samtredia), Moldavia (Sheriff) y Dinamarca (Copenhague).

En su plantilla cuenta con dos centrocampistas españoles: Míchel Madera, exjugador de Sporting y Getafe que apunta a la titularidad ante los ‘colchoneros’, y Dani Quintana, que militó en el Nástic de Tarragona.

Dentro de una plantilla con mayoría de jugadores azeríes, su mayor peligro es el delantero sudafricano Dani Ndlovu, que ha marcado cuatro goles en ocho partidos de competición europea. En cualquier caso, si se cumple lógica cualquier cosa que no fuera una derrota supondría una sorpresa y activaría todas las alarmas del Atlético.