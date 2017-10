Gameiro desaprovecha su oportunidad y ya no podrá ir a otro equipo de Champions

El encuentro frente al Qarabag era un encuentro vital para los intereses del Atlético de Madrid. Como también lo era para Kevin Gameiro cuando vio que su nombre figuraba en la pizarra entre los once titulares. El delantero francés no estaba contando mucho para Simeone, situándose como el principal candidato para abandonar el club en enero, y una vez más, desaprovechó otra oportunidad de demostrar que debe quedarse en el cuadro colchonero en la próxima ventana de fichajes.

Veintisiete minutos y ninguna titularidad. Ese era el balance de Kevin Gameiro hasta hoy. Frente al Qarabag su suerte podía cambiar, pero sólo dependía de él mismo. El delantero francés salió de inicio, formando dupla de ataque con su compatriota Antoine Griezmann, pero no cumplió las expectativas y fue sustituido a falta de un cuarto de hora para que el colegiado señalase el final del encuentro.

El futbolista francés no entró mucho en juego durante el tiempo que estuvo sobre el verde. Erró varios controles que podían haber supuesto buenas ocasiones para el Atlético de Madrid. El no haber tenido una pretemporada en condiciones le está pasando factura a Gameiro, que no termina de encontrarse en este inicio del curso.

Sin posibilidad de equipo Champions

El delantero galo llegó al Atlético de Madrid con el propósito de convertirse en el killer del equipo. No ha conseguido convertirse en ese goleador que necesitan los rojiblancos, por lo que con la llegada de Diego Costa, es uno de los principales candidatos a abandonar la disciplina colchonera.

El partido ante el Qarabag era una gran oportunidad para callar bocas y demostrar que puede continuar en el equipo hasta final de temporada. Ni uno, ni lo otro. Y es que aparte de no aprovechar la confianza del Cholo en el encuentro ante los azeríes, también ha perdido el no poder disputar ningún choque de la Champions este curso con otro equipo si finalmente hace las maletas para abandonar la capital de España en el mercado de invierno.