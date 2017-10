El juvenil se da un festín en Bakú (1-5)

El Atlético juvenil se llevó la victoria ante el Qarabag por 1-5. Los pupilos de Manolo Cano no tuvieron rival, pese a la sorpresa inicial, y sumaron su segundo triunfo en esta UEFA Youth League. Se adelantaron los rojiblancos con un golazo de Carlos Isaac en el minuto ocho, que allanaba el camino de la victoria. Sin embargo, los locales reaccionaron rápido e igualaron el choque 10 minutos después.

Deda hizo soñar al conjunto azarí, pero el Atleti no bajó los brazos y continuó haciendo su juego. Los colchoneros tenían el control del juego pero no terminaban de concretar las ocasiones. A poco del descanso, Óscar Clemente volvía a poner por delante en el marcador a los visitantes tras un saque de esquina botado por Toni Moya.

Desde entonces pusieron la sexta marcha y sentenciaron el encuentro antes del descanso con un tanto de Toni Moya, de falta, al filo del final del primer tiempo. El partido estaba donde querían los de Manolo Cano, tal y como habían trabajado durante la semana. Todo iba según lo planeado y al termino de los primeros 45 minutos los rojiblancos se marcharon con una buena renta.

En la reanudación, el Atlético siguió llevando la batuta del encuentro. No querían sorpresas como las del primera parte y saltaron al césped en busca del cuarto tanto, que sellara definitivamente el duelo. No fue hasta el 69 cuando Aitor Puñal puso tierra de por medio con el 1-4. El Qarabag estaba muerto, no levantaba cabeza desde el tercer gol.

La segunda parte fue coser y cantar para el conjunto que dirige Cano. Su dominio era total, los locales no se rindieron pero sucumbieron ante el poderío del Atleti que impuso su ley desde el principio. A dos minutos del final del choque, en el 88, apareció Alberto Salido para poner el definitivo 1-5.

Con estos tres puntos el conjunto colchonero se coloca con seis puntos (de nueve posibles) y sigue la estela del bicampeón de la competición, el Chelsea, que ha caído en casa frente a la Roma y deja el grupo totalmente abierto con un triple empate en el liderato. El Atlético necesitaba esta victoria tras la derrota por 1-3 en el Cerro del Espino frente al equipo londinense para así seguir dependiendo de sí mismo para estar en la siguiente fase.