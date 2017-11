Maniche: “Abel Resino es el peor entrenador que he tenido”

Maniche, que militó en el Atlético de Madrid entre 2006 y 2009, se quedó a gusto tras conceder una entrevista a Record, donde repartió a diestro y siniestro contra los que fueron sus entrenadores en el club colchonero: Javier Aguirre y Abel Resino. Las palabras más duras de Maniche se las dedicó al ex arquero rojiblanco, asegurando que “fue el peor entrenador” que tuvo durante su carrera.

Lejos quedan unas declaraciones en las que Maniche reconocía que su mayor error fue abandonar el club colchonero. “El único arrepentimiento que tengo en temas profesionales es en haber salido del Atlético de Madrid”, confesaba el luso en 2012. Ahora, en una entrevista concedida al medio portugués Record, el ex futbolista se quedó a gusto tras criticar a los entrenadores que tuvo en su etapa como rojiblanco.

“Cuando llegué al Atlético estaba Aguirre en el banquillo. Tuve problemas con él. Después vino Abel Resino, que fue aún peor”, comenzaba diciendo Maniche. “No sé como se las arregló para convertirse en entrenador. Es una lástima. Fue, de lejos, el peor entrenador que he tenido”, dijo el luso sobre el técnico toledano.

El centrocampista se dedicó a criticar a los entrenadores con los que coincidió en el Atleti. Una época en la que el rendimiento de Maniche tampoco fue el esperado, habiendo generado una gran expectación entre los aficionados colchoneros, no llegando a cumplir con las expectativas. Incluso llegó a estar apartado del equipo, junto a Seitaridis, por actos de indisciplina.

Pero durante la entrevista continuó rajando de Abel Resino. “Un día sospechó que simulaba una lesión antes de un partido de Copa. Me hice una resonancia y tenía fluido en mi rodilla. Pese a esto, él no me creyó. Me quedé en Madrid y me dijo que no iba a contar conmigo”, dijo Maniche.

“Dijo que le había mentido. Le respondí que si no podía llevar un grupo de 24 hombres, cómo iba a ser capaz de dar una educación adecuada a sus hijos. Nunca debí haberle dicho eso”, siguió desvelando el ex mediocentro portugués. “A partir de ese momento ya no había condiciones para continuar en el Atlético”, finalizó Maniche.