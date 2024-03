El PP tacha de «machista» al presidente del PSOE de la Diputación de Zaragoza por incumplir la paridad

Este viernes, el PP ha denunciado la actitud «machista» del presidente socialista de la Diputación Provincial de Zaragoza, Juan Antonio Sánchez Quero, tras haberse hecho pública la última sentencia que condena por «sexista» a la institución por no admitir ninguna mujer en un tribunal de contratación para la plantilla de vías y caminos, por justiciar que son «profesiones masculinizadas», y, por ende, que deben ser los hombres los encargados de contratar al personal que vaya a desempeñarlas.

El caso se refiere al recurso de reposición interpuesto por CCOO, el pasado mes de septiembre, a la Diputación Provincial de Zaragoza, por «sexista», no cumplir la paridad en la composición de los tribunales de selección, y no incluir ni a una sola mujer en el tribunal encargado de elegir la plantilla para vías y obras.

Según alegó la Diputación socialista ante el recurso de reposición de CCOO, dicho tribunal en el que no se incluyeron mujeres, tenía como cometido elegir una plantilla, mayoritariamente de hombres, debido a que era para vías y obras, y, por lo tanto, que defendió que eran «los hombres los que reúnen el conocimiento y la experiencia en la materia objeto de valoración».

Con tal justificación y sin demostrar que las mujeres no eran supuestamente aptas, más que por el hecho de ser mujeres, la Diputación socialista decidió saltarse a la torera la propia paridad que la izquierda pregona, y relegó a las mujeres designadas en el tribunal de selección solo en el papel de suplentes.

Una decisión que los jueces lo han condenado, y por la cual ha recibido fuertes críticas no solo del sindicato CCOO, sino también de la oposición, por parte del grupo Popular en la Diputación, al tratarse de una vulneración del derecho de igualdad y a la no discriminación por razón de sexo.

Condenan por «sexista» al PSOE en Zaragoza por defender «profesiones masculinizadas» ante CCOO https://t.co/u8TseKfRWW — okdiario.com (@okdiario) March 21, 2024

«Sánchez Quero pregona la igualdad en la Diputación Provincial de Zaragoza, pero no cumple con la ley y lo justifica diciendo que existen profesiones masculinizadas», ha expresado la portavoz del PP, María del Carmen Lázaro.

En ese sentido,la sentencia condenatoria, emitida por el juez de lo Social n.º 7 de Zaragoza, declara discriminatoria y contraria al derecho fundamental a la igualdad del art. 14 de la Constitución Española, la designación de los miembros del tribunal calificador de la convocatoria de la oposición en turno libre de tres plazas de Oficial para Vías y Obras, la cual se declara nula y sin efectos, condenando además a la Diputación a indemnizar por daños morales a CCOO.

Puesto que según expresa la sentencia, «no se ha acreditado» por la Diputación esa «mayor profesionalidad» e «imparcialidad» de los «siete varones nombrados respecto de las 25 mujeres potencialmente elegibles y que no fueron nombradas».

Además, el presidente socialista Sánchez Quero deberá indemnizar con 3.000 euros a CCOO por despreciar públicamente su reiterada pretensión de hacer cumplir la ley.

La sentencia «sexista» contra la Diputación de Zaragoza

Como si de una broma se tratara, precisamente el 8M festejado a bombo y platillo por la izquierda, fue el día en que el juez dictó sentencia contra la Diputación provincial por este hecho.

«Ponen un cartel a favor de la igualdad el 8 de marzo y, ese mismo día, se está dictando una condena a la Diputación Provincial de Zaragoza y a su presidente, Sánchez Quero por machismo», ha declarado la portavoz popular respecto, dejando manifiesto que »el gobierno socialista, dice una cosa y la contraria».

Es decir, ha resultado que la Diputación Provincial de Zaragoza gobernada por los socialistas, no solo no cumple con la ley que defienden desde su partido, sino que además justifican, de manera sexista, que no incluyan mujeres en determinados tribunales de selección porque consideran que hay categorías «donde la profesionalidad está masculinizada».

Más casos pendientes de resolver por la Justicia

Según explican desde CCOO, este no sería el único caso en que la Diputación socialista no estaría respetando la paridad. La secretaria general de CCOO en la Diputación aseguró a OKDIARIO que hay todavía seis procesos pendientes «relacionados con el incumplimiento de la paridad en la composición de los tribunales de selección que, con casi toda seguridad, tendrán el mismo final».

Tal y como denuncian desde el sindicato, «lo más lamentable es que esto pase en una Institución gobernada y apoyada por partidos políticos que presumen de progresistas».

Un asunto sobre el cual el PP se ha comprometido a seguir de cerca, «lucharemos porque el señor Sánchez Quero reconozca a cada uno el lugar que le corresponde», poniendo «en valor a los funcionarios de esta casa y su lucha contra las políticas machistas y sexistas de esta casa».

«No se trata de un hecho puntual, es fruto de una actitud que tiene el presidente Sánchez Quero en relación con los trabajadores de esta institución», ha insistido Lázaro.