El portavoz de Vox en el Parlamento andaluz, Manuel Gavira, afronta con optimismo las próximas elecciones autonómicas, que deberán celebrarse a lo largo de este recién estrenado 2022 y que su formación quiere que se convoquen cuanto antes por considerar agotada la legislatura, y está convencido de que su partido «no tiene techo electoral» y que tiene amplio margen de crecimiento porque «vamos a pescar en la izquierda y en la derecha».

Gavira asegura que Vox encara los próximos comicios autonómicos con la aspiración de «quitar de en medio al PP en Andalucía» para alcanzar San Telmo «con mayoría suficiente para no depender de nadie» y no de sustituir a Ciudadanos (Cs) como socio de los populares en un gobierno de coalición.

«Nosotros aspiramos a sustituir al PP, o no a Cs, que ya está fagocitado porque es un pez chico al que ya se lo ha comido la ballena grande del PP. Aspiramos a ser el Gobierno de Andalucía con mayoría suficiente para no depender de nadie. Eso es a lo que nosotros aspiramos y estamos trabajando ya desde hace varios meses en tener la maquinaria lista para eso», explica.

En una entrevista con Europa Press, Gavira rechaza con contundencia que Vox tenga un «techo electoral» en Andalucía -ahora cuenta con 12 diputados y ninguna encuesta le augura más de 15 escaños en los próximos comicios- y se muestra seguro de que tiene margen para «crecer apelando al electorado bien intencionado que votaba al PP recordándoles lo que prometían y lo que han hecho».

Junto a ello, explica que Vox aspira igualmente «a restar votantes a los partidos de la izquierda porque en el momento en que conozca realmente lo que es el programa de Vox en defensa de las clases medias, de la clase trabajadora, del campo, de la pesca, de nuestras tradiciones que son muy importantes en Andalucía, nosotros vamos a pescar en la izquierda y en la derecha», por lo que concluye que «techo electoral no tenemos».

«La gente ha perdido el miedo»

El portavoz parlamentario de Vox no oculta que seguirá habiendo «personas que miren con recelo» en Andalucía, pero defiende que la labor desarrollada por el partido «en estos tres años de legislatura ha servido para demostrar que no son ciertas muchas cosas que decían esos agoreros» antes de diciembre de 2018, por lo que considera que «la gente ha perdido ya ese miedo que algunos insuflaban a los andaluces» en relación a Vox antes de las últimas autonómicas.

Preguntado por las opciones de la portavoz adjunta en el Congreso y diputada por Granada Macarena Olona como candidata a la Presidencia de la Junta, Gavira se remite a la decisión que adopte el Comité Ejecutivo Nacional de Vox cuando se produzca la convocatoria electoral. «Aquí estamos todos a disposición del partido y de su presidente. Y cuando llegue el momento de que el señor Moreno Bonilla le dé al botón electoral, esperemos más pronto que tarde, el Comité Ejecutivo Nacional que es quien toma este tipo de decisiones, resuelve», explica.

También quiere dejar claro que esta forma de elegir al candidato no es una cuestión específica para Andalucía, sino que ya se vivió con Ignacio Garriga en Cataluña, «donde todo estaba meridianamente claro, pero hasta el final no se le designó» o en Madrid con Rocío Monasterio, «uno de los pilares de este partido pero que no fue designada hasta que no se convocaron las elecciones».

«Andalucía no va a ser la excepción. Tenemos el mismo patrón, la misma forma de actuar en toda España y en todas las regiones de España. Y cuando llegue el caso en Andalucía, pues el Comité Ejecutivo Nacional y su presidente Santiago Abascal designarán a la persona que ellos crean más oportuna para encabezar el proyecto», argumenta.

Cuestionado por si una eventual candidatura de Olona plantea un riesgo añadido por si moviliza al electorado de izquierda, Gavira lo rechaza de plano y se muestra convencido de que «va a movilizar a muchos andaluces a votarla». «Lo he vivido en mi ciudad, Cádiz, donde ser de Vox no es lo más fácil. Yo he paseado con ella y la gente la paraba, la alababa, la jaleaba. Va a movilizar mucho voto a favor de ella», vaticina.

A la espera de la decisión que adopte el Comité Ejecutivo Nacional sobre el candidato, Gavira no se descarta y asegura estar «a disposición» del partido. «Yo soy un soldado más. Estoy a disposición de lo que diga mi partido, igual que me designó para ser el primer miembro de Vox en una Mesa de un Parlamento o el primer diputado que juró ejercer el cargo. Yo estoy a lo que me manden y si lo tienen a bien, que yo soy la persona adecuada e idónea, pues lo asumiré con responsabilidad. Y ellos saben que en otras cosas no, pero en capacidad de trabajo es difícil ganarme», subraya antes de dejar claro que «lo importante en Vox sin duda es siempre el mensaje, no el mensajero» porque «lo importante no es quien lidera el proyecto, sino que queremos las mismas políticas en todas las regiones de España y por supuesto cuando lleguemos al Gobierno de España».

Preguntado por las críticas de otros partidos a que las decisiones de Vox en Andalucía se imponen sin consultar desde Madrid, Gavira responde tajante que «la verdad es que no, aunque sé que suena poco creíble al Gobierno de Andalucía y a los socialistas y a los comunistas». «Yo milito en el partido desde 2014, creo que conozco bien como pensamos los de Vox y, con sinceridad, instrucciones alguna vez te preguntan y les explicas y todo está meridianamente claro, pero manipulación o dirección desde Madrid, no», argumenta.

En este sentido, el portavoz parlamentario de Vox en Andalucía defiende el modelo de su partido sin estructuras regionales «porque pensamos que el Estado de la Autonomías fue un buen intento inicial cuando surge la Constitución de 1978, pero que este sistema genera desigualdades en España porque todos vemos cómo el Gobierno siempre trata mejor a los vascos y los catalanes, algo que genera desigualdad y división entre los españoles y no nos gusta».

«La estructura orgánica del partido es nacional con las direcciones provinciales y no se necesita realmente tener una estructura regional. A nivel provincial tenemos Comités Ejecutivos Provinciales y son los que se encargan de gestionar el día a día del partido en cada lugar. No tenemos necesidad de tener estructura regional que nos fiscalice porque de alguna manera los presidentes provinciales siempre dan parte al Comité Nacional», concluye Gavira.