Dos socialistas condenados por los ERE piden al Supremo que revise su condena con la nueva malversación

La Sección Primera de la Audiencia de Sevilla denegaba el pasado 15 de marzo las peticiones de revisión de condena de la ex consejera socialista de Hacienda, Carmen Martínez Aguayo, y del ex director general de la agencia IDEA, Miguel Ángel Serrano, actualmente en prisión por un delito de malversación en el mecanismo de financiación de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos incentivados por la Junta socialista de Andalucía. Pedían que fuesen revisadas sus condenas privativas de libertad merced a la reciente reforma legislativa del delito de malversación. Sin embargo, tras el rechazo de la Audiencia de Sevilla, han anunciado sendos recursos de casación para ver si el Tribunal Supremo (TS) decide revisarlos, tal y como ha podido saber OKDIARIO Andalucía por un auto al que ha tenido acceso este periódico.

En dos autos fechados a mediados de marzo, el tribunal recuerda que ambos ex altos cargos socialistas de la Junta de Andalucía fueron condenados a penas de cárcel e inhabilitación como autores de un delito de prevaricación en concurso medial con un delito continuado de malversación de caudales públicos, siendo impuestos seis años y dos días de cárcel a la ex consejera y seis años, seis meses y un día al ex director de IDEA.

En este sentido, los dos condenados pidieron la revisión de la sentencia en relación con el delito de malversación, que es el que conlleva la pena de privación de libertad, tras la reforma de dicho delito, alegando en este sentido que los hechos recogidos en la sentencia no se pueden subsumir en la redacción del artículo 432 del Código Penal y considerando una modificación esencial y motivadora de la revisión la sustitución del verbo sustraer por el verbo apropiar.

Frente a ello, los magistrados de la Sección Primera argumentan que los hechos recogidos en la sentencia cuya revisión se pretende «integran la conducta típica descrita en la vigente redacción del artículo 432 del Código Penal, y vienen referidos a la utilización como propios de fondos públicos apartándose del procedimiento y del destino de los mismos».