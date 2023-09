Moreno critica que el sanchismo se apropie del PSOE: «No es buen síntoma apagar las voces críticas»

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha remarcado este vienes, tras la expulsión de Nicolás Redondo del PSOE, que el sanchismo «está ocupando todos y cada uno de los espacios» del socialismo y está reduciendo el partido a «una sola voz». «No es buen síntoma cuando se apagan las voces críticas», la lamentado el también líder del PP andaluz.

Moreno ha advertido de que, de cara al futuro, esta situación «no va a ser buena ni para el PSOE ni para España». En declaraciones en Granada, Moreno ha expresado que «las decisiones que toma un partido político son legítimas dentro de sus órganos», pero le «apena» el hecho de que se haya «apartado a dirigentes históricos del Partido Socialista». Ya en 2022, el ex presidente de la Comunidad de Madrid Joaquín Leguina fue expulsado del PSOE por mostrar su apoyo a Isabel Díaz Ayuso.

El líder de la Junta ha señalado que estas figuras hoy denostadas en el PSOE «han representado muchas cosas: una España de concordia, una España de diálogo, una España de entendimiento, incluso con fuerzas políticas distintas». «No es buen síntoma cuando se apagan las voces críticas, no es buen síntoma», ha repetido Moreno.

Felipe González

Este jueves, en la entrega en Sevilla del V Premio Iberoamericano Torre del Oro al socialista Felipe González, Moreno reconocía al ex presidente del Gobierno como «una voz necesaria y «un referente para muchos de quienes entendemos España como moderación».

En dicho acto, González recordó que el que fuera histórico líder de UGT Nicolás Redondo Urbieta -padre del ahora expulsado del PSOE Nicolás Redondo Terreros- convocó una huelga general en diciembre de 1988 contra la reforma de las pensiones que promovía su Gobierno, y a él «nunca se le ocurrió pensar que eso se penalizaba con expulsión» del PSOE. Y «era una cosa seria, no era una opinión», ha recalcado. En aquel entonces, además de dirigente sindical, Redondo Urbieta era diputado y militante socialista.

En su discurso, el ex presidente del Gobierno se reivindicó como un hombre «libre» por decir lo que piensa, en clara alusión a la preocupante deriva del actual PSOE de Pedro Sánchez. «Quien no es controvertido es que traga con todo. Que nos libren de los no controvertidos, los que son capaces de quedar bien con todos a la vez», zanjó.