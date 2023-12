El estudiante español de Erasmus en Lille tenía una cena de despedida el mismo día en que desapareció

Leul Alba, el estudiante español de Erasmus en Lille (Francia), fue visto por última vez el martes 12 de diciembre y se le perdió el rastro el viernes día 15. Aquella mañana, le dijo a una amiga por WhatsApp que se encontraba en su residencia universitaria y que se iba a estudiar. El joven tenía esa noche una cena de despedida planeada con varios amigos, pero no apareció. En su habitación faltaban su cartera, su ordenador portátil, el teléfono, los dos cargadores y una mochila.

De origen etíope, Leul Alba Buenestado es un joven de 20 años natural de Melilla alumno del centro adscrito a la Universidad de Murcia The Open University que se encontraba estudiando un master Erasmus en la facultad de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales (FSJPS) de Lille, adonde llegó en septiembre. De complexión atlética y raza negra, mide 1,75 metros, pesa unos 80 kilos y tiene acento andaluz. No se sabe la ropa que llevaba puesta el día 15, sólo que vestía unas zapatillas Air Force blancas con forro rojo e iba sin abrigo ni chaqueta, según la información difundida por su entorno. Su desaparición fue denunciada en la comisaría central de Lille el sábado 16 de diciembre.

Los compañeros del universitario desaparecido en Lille, al norte de Francia, confían en tener pronto buenas noticias pronto de Leul Alba. «Es un chaval bastante bueno, la verdad. Con la gente que se juntaba siempre mostró mucho cariño y mucho respeto. Era muy cercano con los suyos, con la gente que le rodeaba». Así lo describe César, un compañero de clase en el Grado de Relaciones Internacionales en Murcia.

«Esa misma tarde del viernes que desapareció se ve que iba a tener algún plan con algunos de los otros alumnos de la carrera que están también de Erasmus, pero al final no acudió», apunta en declaraciones a Efe.

Los familiares y allegados de Leul Alba buscan difundir al máximo la noticia de su desaparición, aunque han pedido a la Universidad de Lille que no dé muchas explicaciones sobre el avance de la investigación. «Todos esperamos que aparezca cuanto antes y en las mejores condiciones posibles», zanja César.

Cena de despedida

Este martes, la residencia universitaria Albert Châtelet de Lille, donde residía el joven, amanecía con carteles que informaban de su desaparición. La universidad gala difundía el pasado domingo un hilo en X aportando detalles del joven: «Sus amigos no han sabido nada desde hace casi 48 horas, a pesar de que se suponía que se reunirían el viernes por la noche para cenar juntos». Era una reunión de despedida organizada por los estudiantes, que después volverían a sus respectivas ciudades de origen para disfrutar sus familias la Navidad.

🔴 Avis de recherche L'Université de Lille signale la disparition depuis vendredi 15 décembre dernier de Leul ALBA BUENESTADO, étudiant Erasmus de nationalité espagnole à la Faculté des sciences juridiques, politiques et sociales (FSJPS). pic.twitter.com/9zdeFeqMJL — Université de Lille (@univ_lille) December 17, 2023

«Teníamos planes con él el viernes por la tarde, pero no apareció y su teléfono estaba apagado, por lo que no podía recibir mensajes ni llamadas. No sabemos lo que llevaba puesto ya que nadie lo vio el viernes, sólo que llevaba unas Air Force blancas con forro rojo. No llevaba abrigo ni chaqueta», apuntan sus amigos. Faltaban su cartera, su ordenador portátil, el teléfono, los dos cargadores y una mochila.