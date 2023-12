Desaparecido un estudiante español de Erasmus en Lille (Francia)

Los familiares de Leul Alba, un joven español de origen etíope estudiante de Erasmus en Francia, han denunciado ante la Jefatura Superior de Policía de Melilla su desaparición desde el pasado viernes, 15 de diciembre, en Lille, ciudad cercana a la frontera franco-belga, donde participaba del programa de estudios de la Unión Europea.

Leul Alba «mide 175 centímetros de altura, pesa 80 kilogramos, es de complexión atlética, piel negra y acento andaluz», ha informado a Europa Press un portavoz de la Jefatura melillense. El español pertenece a la Facultad de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales de la Universidad de Murcia y fue visto por última vez en Lille el pasado martes, en su residencia.

Según la información difundida por su entorno, el joven de 20 años fue contactado por última vez a través de mensajería instantánea el viernes 15 por la mañana. «Hacia las 10:40 horas su teléfono ya no recibía más mensajes», han detallado.

El joven vivía en la residencia Crous Albert Châtelet de Lille, al norte de Francia, mientras realizaba el Erasmus. «Teníamos planes con él el viernes por la tarde, pero no apareció y su teléfono estaba apagado, por lo que no podía recibir mensajes ni llamadas», han precisado las mismas fuentes. «No sabemos lo que llevaba puesto ya que nadie lo vio el viernes, sólo que llevaba unas Air Force blancas con forro rojo. No llevaba abrigo ni chaqueta», han añadido.

Además, han subrayado que en su habitación «faltaban» su cartera, su ordenador portátil, el teléfono, los dos cargadores y una mochila. «Contactado por última vez por mensaje el viernes 15 sobre las 10:40 horas, le dijo a un amigo que estaba en la residencia y que se iba a estudiar», han explicado. El sábado 16 denunciaron su desaparición, tanto en la Jefatura Superior de Policía de Melilla como en la Comisaría de Lille.

Su entorno ha pedido colaboración ciudadana y solicitan a quien haya podido verlo o tenga conocimiento de su paradero que llame a los teléfonos 671745377 (España) o +33 780768261 (Francia).