⁠⁠Juanma Moreno aplasta a Montero entre las mujeres con una ventaja de 22 puntos en la preferencia para ser presidente

El último barómetro del Centro de Estudios Andaluces da buenas noticias a Juanma Moreno. El presidente andaluz aventaja en 22 puntos a María Jesús Montero en preferencia de voto femenino. El instituto recoge que las andaluzas apuestan masivamente por el candidato popular y dan la espalda a la ex ministra del Gobierno de Pedro Sánchez.

Para un 38,1% de las mujeres, el candidato popular es la mejor opción frente al 19,3% que se decanta por la socialista. Entre los hombres, la distancia es aún mayor; el 39,9% prefiere a Moreno Bonilla y tan solo el 17,6% asegura apostar por la candidata del PSOE.

Sobre la gestión del popular, los andaluces la califican en su mayoría, un 45,7%, como «buena» o «muy buena». Por sexo, el 44,5% de las andaluzas considera que Moreno ha gobernado «bien» o «muy bien» a pesar de la crisis de los cribados. Más lejos está el 36% de las votantes que la valoran como «mala» o «muy mala».

El estudio también pregunta por la gestión de Sánchez. El presidente del Gobierno no cuenta con mejores datos que el barón popular. Para el 38% de los andaluces en su conjunto y para el 38,5% de las mujeres, la acción del líder del Ejecutivo es calificada como «muy mala».

Estos datos permiten comprender mejor por qué Montero es la candidata peor valorada entre todos los candidatos por las mujeres. La aspirante a la presidencia de la Junta es la que más veces es valorada por los encuestados con una calificación de 1. La socialista es rechazada por el 26,9% de las mujeres, muy por delante de Manuel Gavira, de Vox, que recibe la nota de 1 de casi el 20% de las andaluzas encuestadas. Muy lejos de estos números se encuentra el popular, cercano al 13%.

Con todo, y ante la pregunta de ¿a qué partido o formación votará en las próximas elecciones?, el PP supera ampliamente a los socialistas tanto entre las mujeres como entre los varones. El candidato a la reelección tiene el 30,6% de los apoyos de las mujeres y el 29,8% entre los hombres. Montero, en cambio, recibiría solo el 20,7% de los votos de ellas y el 18,7% de ellos.

Moreno también gana entre los jóvenes

El presidente en funciones andaluz también desafía la tendencia entre los jóvenes a apoyar a Vox. A pesar de que la formación de Santiago Abascal está fuerte en los grupos de edad de entre 18 y 34 años. Juanma Moreno supera a todos sus rivales.

El PP de Moreno lidera el voto joven con un 16,9% entre los 18 y 24 años, una cifra que escala hasta el 19,4% en el tramo de 25 a 34 años. El éxito de la derecha lo completa Vox, que con un 14,4% de apoyos entre los más jóvenes ya logra adelantar al PSOE. La lista encabezada por María Jesús Montero no interesa a los votantes más jóvenes, que registra tan solo un 13,2% de los apoyos entre los encuestados.

El apoyo no es solo a unas siglas, también a Moreno Bonilla. Estos grupos de edad apoyan de forma clara al candidato popular. El candidato popular acumula un apoyo de más del 52% entre los electores de 18 a 34 años. Una cifra muy por encima del apoyo que registra Montero, que no supera el 32%.