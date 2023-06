‘Viernes Deluxe’: Terelu Campos se sincera sobre el estado de salud de María Teresa Campos

El pasado viernes, en Viernes Deluxe, Terelu Campos fue protagonista de una de las entrevistas más personales de los últimos meses. La presentadora de Sálvame ha hablado con su compañera María Patiño sobre su futuro tras el fin del programa de Telecinco. Además, se ha pronunciado sobre el estado de salud de María Teresa Campos.

Es entonces cuando Terelu Campos ha confesado que trata por todos los medios de controlar sus sentimientos frente a su madre. Y todo con un fin: no generarle más “sufrimiento”. Eso es algo que le cuesta “un dolor”, como ella misma ha afirmado. Aun así, entre las noticias que María Teresa Campos conoce, se encuentra el nacimiento de su primer bisnieto.

“Sí lo sabe. Se puso contentísima y quería que se lo llevaran para conocerlo”, confesó la entrevistada en Viernes Deluxe. A pesar de todo, sí que ha dejado claro que no le han contado nada sobre el inminente final de Sálvame. “No sé si se lo voy a contar, porque no sé si es bueno para ella”, reconoció Terelu Campos.

Terelu: «Mi madre no sabe que se termina ‘Sálvame’, no sé si es bueno que lo sepa» #tereluconfiesa — Deluxe (@DeluxeSabado) June 9, 2023

“Sabe que presento, pero apenas lo ve. Cuando lo ve, a mí me hace muchísima ilusión porque la chica me escribe y me dice: ‘Ay, qué guapa’”, expresó Terelu Campos ante sus compañeros. En cuanto al estado de salud de María Teresa, su hija mayor se ha sincerado: “Es evidente que mi madre tiene un deterioro cognitivo muy importante”.

“Como contrapartida, tengo las caricias y eso es lo único que me hace feliz”, confesó la hermana de Carmen Borrego. En cuanto a su futuro laboral tras el final de Sálvame, la invitada de Viernes Deluxe reconoce estar inquieta: “¿Cómo no me va a preocupar? Hay una carga de emotividad muy grande. Los que trabajamos en la tele sabemos que las cosas empiezan y acaban”. A pesar de hacer hincapié en que le encantaría tener cierta estabilidad laboral, también acepta tener la “perspectiva de poder tener una aventura profesional en la vida”.