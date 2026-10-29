Tarta con forma de calabaza para Halloween: receta fácil y original

Llega la noche más terrorífica del año y la cocina se convierte en el escenario perfecto para experimentar sin miedo. Olvídate de los disfraces aburridos de última hora; pocas cosas triunfan tanto en una mesa festiva como un postre que entra por los ojos antes siquiera de probarlo. Preparar una tarta con forma de calabaza no requiere moldes imposibles ni manos de escultor profesional, sino un poco de maña con bizcocho tierno y una cobertura bien manejada.

Si te apasiona la repostería temática y buscas sorprender a los invitados con opciones creativas, explorar recopilatorios como tartas de Halloween fáciles y originales siempre enciende la chispa de nuevas ideas para endulzar el misterio.

Ingredientes

400 gramos de harina de trigo común

250 gramos de azúcar blanco o de caña

1 paquete de levadura química en polvo

Una pizca generosa de sal fina

1 cucharadita de canela en polvo y media de jengibre

300 mililitros de bebida vegetal o leche entera

150 mililitros de aceite de girasol

200 gramos de calabaza cocida y triturada

400 gramos de queso crema para la cobertura

100 gramos de mantequilla ablandada

120 gramos de azúcar glas

Colorante alimentario naranja y un trozo de fondant verde

Cómo hacer tarta con forma de calabaza paso a paso

Precalienta el horno a 180 grados y engrasa dos moldes redondos iguales que simulen la curvatura deseada. Mezcla en un bol amplio la harina, la levadura, la sal y las especias en polvo, removiendo bien para integrar los elementos secos. Bate en otro recipiente aparte el aceite de girasol, el azúcar, la puré de calabaza y la leche hasta lograr un líquido uniforme. Incorpora los ingredientes húmedos sobre los sólidos mediante movimientos envolventes suaves, evitando aglutinar la masa en exceso. Reparte el contenido equitativamente entre ambos moldes redondos y hornea durante treinta y cinco minutos hasta que la superficie rebote al presionarla. Desmolda con cuidado sobre una rejilla metálica y deja que los bizcochos pierdan toda la temperatura antes de decorarlos. Bate el queso crema con la mantequilla pomada y el azúcar glas hasta conseguir una crema firme, tiñéndola de naranja intenso con unas gotas de colorante. Une los dos bizcochos esparciendo crema en medio, recorta los bordes para afinar la forma abombada y cubre todo el exterior, rematando con el tallo de fondant verde arriba.

Trucos para que salga perfecto

El volumen de la tarta luce mucho más convincente si utilizas una cuerda de cocina para marcar ligeras hendiduras verticales sobre la crema antes de que endurezca por completo. Ese pequeño detalle imita los gajos naturales de una calabaza real.

Nunca apliques la cobertura de queso con el bizcocho templado; la mantequilla se fundirá de inmediato y el resultado perderá consistencia. Dejar reposar el pastel montado un par de horas en la nevera antes de servirlo estabiliza la estructura por completo.

Variantes de la receta

Si prefieres texturas más densas y húmedas, puedes inspirarte en cualquier receta clásica de pastel de Halloween casero añadiendo nueces picadas o chips de chocolate negro en el interior de la masa. Las combinaciones con especias de invierno siempre admiten variaciones al gusto de cada casa.

Con qué acompañar tarta con forma de calabaza

Un vaso de leche fría o un café expreso equilibran el dulzor intenso de la crema de queso. Si estás organizando una merienda temática familiar, este postre encaja a la perfección junto a cualquier tarta especial de Halloween decorada con motivos fantasmales o telas de araña de chocolate.

Cómo conservar tarta con forma de calabaza

Guarda las porciones sobrantes en un recipiente hermético dentro de la balda baja del frigorífico para proteger la cobertura de queso. Se mantendrá perfecta hasta tres días, aunque te recomiendo sacarla un cuarto de hora antes de comerla para recuperar su textura cremosa.

Información nutricional

Tiempo de preparación: 35 minutos (más 45 minutos de horneado y enfriado)

Porciones: 10 raciones generosas

Información nutricional: Aproximadamente 340 kilocalorías por porción

Tipo de cocina: Repostería creativa y de temporada

Tipo de comida: Merienda festiva o postre de celebración