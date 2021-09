La prestigiosa revista Time publicó este pasado miércoles a las que considera las 100 personas más influyentes del mundo en este 2021. entre las personalidades encontramos todo tipo de famosos, desde políticos, activistas, cantantes, deportistas o miembros de la realeza, en una lista donde se posicionan 54 mujeres como las más influyentes del mundo.

Repartidas en varias categorías, los Duques de Sessex, el Príncipe Harry y su esposa Megan Markle, encabezan la categoría de iconos, además de protagonizar la portada de este mes de la revista Time, que no ha estado exenta de polémica por el abusivo uso del Photoshop en la pareja.

«In a world where everyone has an opinion about people they don’t know, the duke and duchess have compassion for the people they don’t know. They don’t just opine. They run toward the struggle,» writes @chefjoseandres #TIME100 https://t.co/2Cg39BKj1B pic.twitter.com/FhFmAW9UH1

— TIME (@TIME) September 15, 2021