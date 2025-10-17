Simeone no arriesgará con los internacionales a la vista del calendario que se le viene encima al equipo, con Liga y Champions a la vuelta de la esquina. El técnico argentino no quiere exponerse a lesiones y tratará de reservar al máximo a sus grandes figuras, aunque por supuesto es consciente de que bajo ningún concepto se le pueden escapar los puntos mañana ante Osasuna, ya que el líder Real Madrid está a ocho de distancia.

El Cholo ha estado críptico durante toda la semana mientras ha ido recuperando a todos los jugadores que estaban con sus selecciones. Hasta hoy viernes no habrá podido tenerlos a todos, ya que los argentinos Nahuel, Nico González, Julián Álvarez y Giuliano han sido los últimos en incorporarse. Julián no jugó ni un solo minuto con la campeona del mundo en el amistoso ante Puerto Rico, pero sí que ha tenido que hacer frente a un agotador viaje transoceánico. Nico González, sorprendente nuevo lateral izquierdo, sí que tuvo mucho más desgaste, así que lo lógico es pensar que le dé descanso ante los navarros.

Hay dudas en casi todas las posiciones del campo salvo en la portería, donde es inamovible Jan Oblak. Es inclusu probable el debut como titular de Marc Pubill, que ha estado entrenando con los elegidos durante varios días de la semana, así que anticipar la alineación es un deporte de alto riesgo, aunque quizás la más probable sea la formada por Oblak, Pubill, Le Normand, Hancko, Ruggeri, Koke, Barrios, Llorente, Almada, Julián y Griezmann, aunque por ahí quedan muchas más alternativas, como por ejemplo la de Álex Baena, que más pronto que tarde va a entrar como titular.

Por su parte, Osasuna se ejercitó ayert en Tajonar sin Juan Cruz, que se retiró de la sesión del miércoles y que no estará en el estadio Metropolitano. Alessio Lisci deberá lidiar con la ausencia de uno de sus tres centrales titulares. Esto deja el camino libre a Jorge Herrando, que formará junto a Boyomo y Catena en la defensa de cinco futbolistas que planteará el prometedor técnico italiano que el año pasado deslumbró en el Mirandés.