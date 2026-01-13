Payasos y una drag queen reclaman la excarcelación de los etarras ante niños en Bilbao
La asociación de guardias civiles Jucil denuncia este adoctrinamiento proetarra a los más pequeños
Una drag queen y payasos proetarras reclamaron el pasado sábado la excarcelación de etarras ante niños en Bilbao. Ha sido la asociación de guardias civiles Jucil quien ha dado la voz de alarma en redes sociales denunciando el adoctrinamiento de los proetarras a los más pequeños pidiendo la excarcelación de los asesinos.
«Si pensaban que en la manifestación proetarra que hubo el pasado sábado en Bilbao, Vascongadas, lo habían visto todo, estaban confundidos», ha apuntado acompañando su denuncia de un vídeo y una imagen que muestran estos hechos.
No es la primera vez que esto ocurre. El Colectivo de Víctimas del Terrorismo (Covite) ha denunciado en diversas ocasiones la utilización de niños en actos proetarras.
En ampliación
