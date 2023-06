«Yo definiría este libro como una novela cultural de aventuras». La mirada de Mallorca, el libro sorpresa del año, la primera obra escrita por Javier Maura, imagina la historia de la isla a través de sus símbolos con un relato diseñado al estilo thriller que reúne mitología, fantasía, ciencia-ficción y, sobre todo, mucha adrenalina. ¿Fue la naturaleza lo que creó Sa Foradada o hubo quizás intervención alienígena? Ese es uno de los dilemas que plantea una novela que no puedes dejar de devorar desde la primera página.

«Me decidí a escribir este libro porque no quiero que se pierda la esencia mágica que envuelve a nuestra isla. Recuerdo que de pequeño mi madre nos leía Ses rondaies mallorquines y esas historias ya se han perdido para siempre, la gente no las recuerda y han caído en el olvido.

Entonces…¿Qué ocurre con el Comte Mal, con sa torre de ses ànimes o es salt de la bella dona? Pensé que de alguna forma tenía que escribir algo para que todo aquello no se perdiera», explica Javier Maura, cuya obra está disponible en Amazon.

Según el autor, la inspiración le llegó a causa de un hecho muy concreto: «La mecha fue cuando un día leo en un periódico sobre el hundimiento de un submarino en Mallorca. Me pareció que un suceso tan increíble como el que tengamos en nuestro suelo marino un submarino debería ser algo del que todo el mundo debería estar informado, incluso pensé que era raro que no se hicieran excursiones para poder visitarlo».

«A partir del submarino hilvané un relato que recorre algunas de las historias mágicas que todavía perduran en Mallorca y las relacioné todas entre sí. Busqué un hilo conductor y escribí una novela cultural de aventuras», agrega Javier Maura, que asegura que «ante todo he tratado de enaltecer nuestros mitos y leyendas».

En su particular concepción y explicación de ellas admite que «una de mis preferidas es la de Es dimonis de Manacor. Cuenta por qué se crearon, sus orígenes y nos muestra una historia de amor, abuso de poder, valor y cobardía bajo el marco incomparable del pueblo de Orient».

«La gente me pregunta si el libro está basado en historias reales. Bueno, algunas sí, otras son inventadas, pero preferí que quedara la duda para que la gente indague un poco más en las historias y descubra por sí mismo si es o no es real», afirma el novel escritor mallorquín, que agrega que «me planteé algunas preguntas que la gente no suele hacerse. Por ejemplo… ¿es posible que antes Sa foradada no tuviera ese agujero? Y si es fuera así.¿Cómo se creó?», señala.

Debido a su condición de autor novel, Javier Maura ha contado con alguna ayuda externa: «Tuve mucha suerte con mi amigo Gabriel Frau, que además es el corrector del libro. Este es el primero libro que escribo y el boceto empezó con 20 páginas. A partir de ahí fue creciendo y creciendo bajo la batuta correctora de Gabriel, que no me dejaba pasar ni una. ¡Era tan exhaustivo que a veces tenía que corregir páginas enteras! Pero tengo que agradecerle su profesionalidad y su constancia». «También me ayudó en la portada, que tiene otro significado una vez se ha leído el libro, mi amiga Coloma. Ella consiguió reflejar en esa imagen el contenido del libro».

Sa foradada, El Comte Mal, El salt de la bella dona, Sa torre de ses ànimes, Es dimonis de Manacor…¿y si su origen no es el que nos han contado? ¿Y si la leyenda se basa en sucesos extraordinarios de origen inefable? Esas son algunas de las preguntas que trata de responder La mirada de Mallorca, que está siendo un éxito de ventas. Es, sin duda, el libro sorpresa de este verano.