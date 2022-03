Mariano García se ha proclamado campeón del mundo de 800 metros en pista cubierta. El atleta español ha conseguido llevarse el oro en la prueba a la que llegaba como uno de los grandes favoritos, después de haber firmado la mejor marca mundial en este 2022. El murciano se ha impuesto en la prueba con un tiempo de 1:46.20 al keniata Noah Kibet y al estadounidense Bryce Hoppel, que han sido plata y bronce, respectivamente.

La carrera, correspondiente al Mundial de Pista Cubierta de Belgrado, ha contado con una gran remontada del español, que controló en todo momento la carrera, pese a pasar en último lugar en la primera vuelta. En el inicio de la segunda y última vuelta comenzó a sprintar, comenzando a ganar posiciones, hasta que realizó un último cambio a falta de 200 metros para el final que no pudieron seguir el resto de sus rivales.

Se trata de la primera medalla para la delegación española en estos Mundiales de Belgrado. La alegría estuvo a punto de ser doble, puesto que Álvaro de Arriba también partía entre los favoritos para la prueba y estuvo a punto de hacerse con el tercer puesto, pero no pudo pasar a Hoppel en los últimos metros y se tiene que conformar con la cuarta plaza.

Tras acabar la prueba, habló para Teledeporte, revelando sus primeras impresiones tras proclamarse campeón del mundo: «Pienso en todo el trabajo que he hecho antes de venir aquí… le he echado cojones y hasta donde muera. Eso me he dicho, no iba a dejar nada y he dado todo en la pista. Aguantar, aguantar y así ha sido. A mi padre, espero que no se queje del regalo que le he hecho».

El atleta murciano se presentaba como una de las bazas de la delegación española en los últimos Juegos Olímpicos, a los que no pudo asistir al tener que ser intervenido de urgencia por apendicitis. Meses después de aquel duro revés, se ha proclamado campeón del mundo de los 800 metros, en el Mundial de Belgrado.