Karlos Arguiñano desvela su secreto más impactante y nadie lo puede creer

Karlos Arguiñano es uno de los rostros más conocidos de la televisión. A sus habilidades como cocinero hay que sumar la extraordinaria capacidad que tiene para comunicar. Lleva más de dos décadas arrasando en la pequeña pantalla y está muy expuesto, pero todavía esconde grandes secretos. Poco a poco el misterio va viendo la luz, pero el cocinero está tranquilo porque sabe que tiene detrás un ejército de fans muy potente. “Hay gente que lleva mucho tiempo esperando a que Arguiñano falle, pero avísales: eso no va a pasar”, dijo en una de sus entrevistas.

El exitoso chef ha triunfado fuera de la televisión. Tiene varios negocios rentables que han consagrado su carrera. Recientemente ha salido a la luz uno de sus grandes secretos, pero antes de desvelarlo debemos tener en cuenta un punto importante. Karlos no tiene miedo porque considera que ha cumplido con todas sus metas. “No creo que me quede ya nada por hacer. Lo tengo todo hecho. Bastante tengo con mantenerlo”, comenta. En estos momentos su intención es conservar su patrimonio mediático.

El secreto de Karlos Arguiñano

Karlos Arguiñano es un referente en el mercado gastronómico y le piden consejos de todo tipo. Conserva su figura, se mantiene igual prácticamente desde que empezó a salir en televisión, y le han preguntado por su secreto. Ha reconocido que adelgazar no es fácil, pero aplicando una serie de consejos no es tan complicado. Cree que lo primero que hay que hacer es alimentarse de productos que no estén procesados, aunque su precio sea mayor. Piensa que el organismo trabaja mejor cuanto más natural sea el alimento ingerido, pero eso no es todo. También hay que comer cantidades pequeñas.

El cocinero asegura que no es necesario pasar hambre, de hecho hay muchas formas de engañar al estómago. La más eficiente es comer en platos pequeños, de esta forma parece que la cantidad es mayor. Aplicando estas normas es más fácil bajar de peso, aunque recuerda que también es necesario hacer deporte y llevar una vida activa. Cree que es importante invertir tiempo en cocinar bien. “Si no tienes 30 minutos al día para cocinar es que tu trabajo es la hostia”.

El deporte preferido de Arguiñano

Su otro secreto también ha visto la luz: Karlos Arguiñano ha desvelado cómo logra mantenerse en forma. Sale a andar todos los días. Es una buena forma de mantener la línea. También es cierto que su trabajo le invita a estar de un lado a otro, por eso lleva una vida tan ajetreada. “Tengo espíritu obrero, pero de pronto me convertí en empresario: con 20 años empecé a pagar sueldos. Tengo 74 y los he pagado todos . Y sigo teniendo espíritu obrero. No sé si eso es bueno o malo, pero estoy ahí. Soy peleón”.

Su estrategia para triunfar

La estrategia de Karlos Arguiñano es sencilla: propone recetas fáciles y accesibles para que todos sus seguidores puedan hacerlas. “La ventaja de mis libros y mis recetas, es que antes de hacerlas (todas hechas por mí en la tele), ya Patxi Trula, que es mi ayudante de toda la vida, las ha hecho. Por eso no fallo”. En una de sus intervenciones desveló la clave de su éxito. Este tipo de gestos le han acercado al público, un público que lleva a su lado desde la primera vez que apareció en la pequeña pantalla.