Joaquin Phoenix consiguió el Oscar a Mejor Actor en el 2020 gracias a su papel del Joker en la película dirigida por Todd Phillips. Al principio, fue reticente en aceptar el papel del villano, pero la perspectiva de historia de origen y al estar alejada de cualquier producción de Dc o Marvel que hubiésemos visto, fueron dos aspectos fundamentales para convencer al consolidado intérprete. Sin embargo, dos años después parece que nadie lo tendría que convencer para realizar ahora Joker 2.

La historia que ahondaba en la enfermedad mental y el origen del payaso más famoso de los cómics obtuvo hasta 11 nominaciones en los Oscar, con críticas mixtas pero con un elogio constante al papel de Phoenix. El éxito de la producción (registro 1074 millones de dólares en la taquilla mundial) ha despertado ciertas conversaciones y rumores sobre una posible continuación. Algo nada extraño conociendo la naturaleza original de este tipo de historias producidas por la Warner Bros Pictures. En una entrevista para The Playlist, le preguntaron al actor por si algún día tendrá lugar la ansiada secuela: “No lo sé. Quiero decir, no sé. Desde que estábamos filmando, empezamos a…ya sabes, este es un tipo interesante. Hay algunas cosas que podríamos hacer con este personaje y podríamos (explorar) más. Pero en cuanto a si de verdad se hará, no lo sé”.

En 2019 ya dejó claro que la historia del antagonista de Batman pasó de importarle bien poco a ser realmente una obsesión: “Sabes, no habría pensado en esto como el papel de mis sueños. Pero ahora, honestamente, no puedo dejar de pensar en ello”. “Hablé mucho con Todd sobre qué más podríamos hacer, en general, sólo para trabajar juntos, pero también específicamente, si hay algo más que podamos hacer con Joker que pueda ser interesante”, afirmó finalmente Phoenix, quien catalogaba su trabajo con el villano como “un papel de ensueño”.

En el futuro inmediato de la agencia del actor se encuentra la nueva historia de Ari Aster, Disappointment Blvd y Kitbag, la película sobre Napoelón Bonaparte dirigida por Ridley Scott. Después de eso, no hay ningún proyecto en el horizonte, por lo que Joker 2 podría ser una realidad no tan lejana.