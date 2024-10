Jamás uses esta ropa cuando vayas en avión: «Te quema literalmente»

¿Qué ropa sueles utilizar cuando vas en avión? El viaje en este medio de transporte puede ser una experiencia de lo más emocionante, pero hay que tener en cuenta algunas cosas que solemos pasar por alto. La selección de las prendas no sólo influye en lo cómodos que vayamos a estar durante el vuelo, sino que también puede afectar nuestra seguridad y salud, tal y como revela una azafata en un vídeo que se ha hecho viral en TikTok.

Sin lugar a dudas, la comodidad es clave en el avión, sobre todo si se trata de un vuelo largo. Prendas demasiado ajustadas, como unos pantalones skinny o un top ceñido, pueden dificultar la circulación sanguínea, aumentando el riesgo de sufrir problemas como la trombosis venosa profunda. Además ciertas fibras sintéticas pueden hacer que nos sintamos incómodos debido a la falta de transpiración y la irritación en la piel. Por otro lado, llevar ropa con muchos accesorios metálicos puede retrasar el proceso de seguridad en los aeropuertos, ya que es probable que active los detectores de metales.

La ropa que no debes usar al viajar en avión

En un video en su cuenta de TikTok, @clauucuerdo ha compartido un consejo muy valioso sobre la ropa adecuada para volar. Antes de convertirse en azafata, solía llevar pantalones cortos y sandalias en verano, pero ya no lo hará más. Explica que, en caso de una emergencia, los pasajeros podrían tener que evacuar el avión utilizando toboganes inflables. Al deslizarse a gran velocidad por estos toboganes, quienes vayan en pantalones cortos podrían quemarse las piernas debido a la fricción.

El consejo de @clauucuerdo es muy claro: en el avión, es mejor optar por pantalones largos, calcetines y zapatos cerrados, incluso en verano. Las reacciones de los usuarios no se han hecho esperar, y algunos han respondido con escepticismo: «Las faldas que le ponen a las azafatas no cuentan? Muchas van sin medias»; «No me suelo subir con la idea de que se va a caer el avión y voy a tener que evacuar de emergencia»; «Yo pensando que te referías al frío polar que hace a veces por el aire puesto a tope».

Consejos para un vuelo cómodo y agradable

Viajar en avión puede ser una experiencia placentera si estás bien preparado. Uno de los aspectos más importantes es elegir la ropa adecuada. Se recomienda usar ropa cómoda y capas que te permitan ajustarte a los cambios de temperatura en la cabina. El calzado también debe ser cómodo y cerrado, preferiblemente con calcetines, como sugiere la azafata @clauucuerdo en TikTok.

Si puedes elegir tu asiento, hazlo de acuerdo con tus preferencias. Los asientos junto a la ventana son ideales para descansar, mientras que los del pasillo permiten moverse más. Los asientos en las salidas de emergencia tienen más espacio para las piernas, pero pueden tener restricciones sobre dónde colocar el equipaje de mano.

Respecto al equipaje, asegúrate de que cumpla con las políticas de la aerolínea para evitar cargos adicionales. Organiza tu maleta de mano con lo esencial, como medicamentos, artículos de higiene personal y una muda de ropa. Etiqueta tu equipaje adecuadamente para reducir el riesgo de pérdida.

La hidratación es fundamental durante el vuelo, ya que el aire dentro de la cabina es muy seco. Lleva una botella de agua que puedas rellenar después de pasar el control de seguridad. Evita el consumo excesivo de alcohol y cafeína, ya que deshidratan aún más el cuerpo.

Lleva tus propios snacks saludables, como frutas y frutos secos, para complementar las comidas a bordo, que no siempre son del agrado de todos. Verifica las normativas sobre alimentos antes de llevar comida en vuelos internacionales.

En vuelos largos, es fudamental moverse con regularidad para evitar problemas de circulación. Levántate y camina por el pasillo cada una o dos horas, y realiza ejercicios sencillos desde tu asiento, como mover los tobillos. Los calcetines de compresión son útiles para evitar la hinchazón de las piernas.

Por último, es importante mantener la calma y ser paciente. Viajar en avión puede ser estresante, pero ser respetuoso con el personal y con los demás pasajeros hará que la experiencia sea más agradable para todos. Infórmate sobre las normas de seguridad y sigue las indicaciones de la tripulación para estar preparado en caso de cualquier emergencia.

En definitiva, la próxima vez que vayas a viajar en avión ya sabes qué ropa y calzado debes utilizar. Elige prendas cómodas, mantente hidratado y lleva entretenimiento para disfrutar del vuelo. También es esencial organizar el equipaje y estar atento a las políticas de la aerolínea. No olvides moverte durante el vuelo para evitar problemas de circulación y considera llevar snacks saludables. Con estos consejos, tu experiencia de viaje será más placentera y segura. ¡Buen viaje!