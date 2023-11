Gerard Piqué habla por primera vez de su separación de Shakira y deja a todos sin palabras

En junio de 2022 se confirmó una noticia que todavía sigue dando mucho de qué hablar: la separación de Shakira y Gerard Piqué. Son muchas las teorías que circulan con fuerza y durante todo este tiempo el empresario catalán se ha mantenido en silencio. En los últimos días ha concedido una entrevista y ha decidido hablar claro de su pasado al lado de la cantante. El público se ha quedado sin palabras al descubrir la otra versión. Piqué garantiza que la historia no es como se ha contado y promete que está muy ofendido con la actitud de su ex.

Gerard Piqué ha empezado una nueva historia de amor de la mano de Clara Chía, una de las trabajadoras de su empresa Kosmos. Fuentes cercanas aseguran que atraviesan un momento pleno, por eso Piqué ha decidido dar un paso adelante y dejar las cosas claras. En su momento intentó frenar los ataques de Shakira, quien publicó una canción que no dejaba en buen lugar a Clara. La joven ha atravesado una situación muy convulsa, por eso su actitud con la prensa es tan esquiva y tiene tanta desconfianza.

Las palabras más esperadas de Gerard Piqué

Hace un año, Gerard Piqué anunció que se retiraba del fútbol para emprender nuevas aventuras. No fueron pocos los que acusaron a Shakira de estar detrás de este inesperado movimiento. La presión mediática que se generó después de la ruptura habría sido uno de los motivos por los que el empresario decidió cambiar de vida.

Recientemente ha hablado de este tema en ‘El Mon’, un programa de RAC1. El presentador Jordi Basté le ha hecho preguntas de todo tipo y Piqué ha sido más sincero que nunca.

«Si le hubiera dado importancia a lo que dicen de mí ahora estaría encerrado en un piso o me habría tirado de un sexto. La única manera de salir vivo de todo esto es no darle importancia», responde cuando le preguntan si tiene en cuenta la opinión del público.

Después ha explicado que es una persona tan mediática que todos los días debe enfrentarse a rumores diferentes, por eso no pierde el tiempo en desmentirlos y no hizo ninguna excepción cuando se empezó a hablar de él por su separación de Shakira. Ahora reconoce que «no se sabe ni un 10%» de lo que pasó.

El motivo del silencio de Gerard

Gerard Piqué ha sido acusado de ser altivo y de no tratar bien a los reporteros, pero él promete que no hay nada de cierto en esto. Según cuenta, se limita a guardar silencio porque considera que es la mejor forma de frenar ciertas noticias. «Yo no puedo salir cada día a desmentir cosas que no son reales. No quiero hablar del tema ni hablaré, pero de todo lo vivido, la gente no sabe ni un 10% de lo que ha pasado. Tampoco lo quiero porque es privado», comenta al respecto.

La estrategia de Piqué

Es la primera vez que Gerard Piqué se pronuncia sobre un tema relacionado con Shakira. En otras ocasiones ha pasado por alto las preguntas que estaban vinculadas a la cantante, pero ahora ha decidido afrontar el golpe. Con su entrevista ha dejado claro que la guerra con Shakira todavía no ha terminado, a pesar de que están viviendo en países diferentes. El problema es que deben mantener el contacto porque tienen dos hijos en común, por eso siempre estará presente el uno en la vida del otro.