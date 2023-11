El Fibwi, obligado a un punto de inflexión en Canarias. El conjunto de Pau Tomàs visita hoy al Gran Canaria ‘B’ a las 19.30 (20.30 hora peninsular) en un partido en el que el conjunto mallorquín quiere recuperar las buenas sensaciones y volver a la senda de los triunfos. El conjunto balear ha trabajado a fondo durante la semana para subsanar los errores que le costaron el partido ante el CB Salou. Lo ha hecho sin poder contar en los entrenamientos con un Marc García que está pasando por un proceso gripal y que, de hecho, será baja para el partido junto a Naoll Balfourier. El francés ha empezado ya el trabajo de recuperación con el claro objetivo de poder volver en el menor tiempo posible al equipo mientras que en el caso de el base mallorquín su baja será solo para este encuentro.

Enfrente, el Fibwi Palma tendrá a un Gran Canaria ‘B’ que buscará una victoria para romper su racha y que cuenta con una plantilla con jugadores que aspiran a poder llegar al primer equipo contando también con jugadores experimentados como Arturo Fernández o Fabio Santana que se mezclan con jugadores de un gran potencial como Jakub Urbania, Dylan Nicolas o Diop que dan forma a un plantel que presenta un balance de dos triunfos y seis derrotas estando por debajo del equipo mallorquín pero con resultados que antojan un encuentro complicado en el Pabellón Insular Vega de San José.

“Después de la derrota que encajamos aquí en casa estamos con más fuerza que nunca para poder revertir esta dinámica y lograr la victoria en Gran Canaria”, ha explicado Pau Tomàs en la rueda de prensa previa al partido de mañana. El entrenador mallorquín ha asegurado estar “muy contento y satisfecho con el trabajo de los suyos esta semana. “Estamos trabajando con una energía que no es propia de la situación en la que estamos con las derrotas. Jugadores y cuerpo técnico hemos dado no un paso si no dos para salir de la dinámica negativa y, como he dicho antes, estamos muy contentos y vamos a Canarias con muchas fuerzas y ganas para lograr la victoria”.