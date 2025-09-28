Golf: Ryder Cup 2025

Europa aplaca la rebelión de Estados Unidos y conquista la Ryder Cup

El país norteamericano rozó una remontada que hubiera sido histórica

El Viejo continente se impone en suelo estadounidense por primera vez desde 2012

Ryder
Luke Donald y Shane Lowry se abrazan tras ganar la Ryder Cup. (Getty)

Nadie hubiera predicho la última jornada de la Ryder Cup, menos todavía tras la jornada del sábado en la que Estados Unidos se desangró. Europa atacó y llegó a la jornada dominical con 11,5 puntos a 4,5 de ventaja. Es decir, únicamente necesitaban 2,5 puntos en los 12 partidos restantes. Se intuía cómodo, pero no lo fue. Los norteamericanos rozaron una remontada que parecía imposible, aunque se quedaron en la orilla. El Viejo continente se impuso en suelo estadounidense 13 años después y logra su segunda Ryder consecutiva.

Noticia en desarrollo…

