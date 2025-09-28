Europa aplaca la rebelión de Estados Unidos y conquista la Ryder Cup

Nadie hubiera predicho la última jornada de la Ryder Cup, menos todavía tras la jornada del sábado en la que Estados Unidos se desangró. Europa atacó y llegó a la jornada dominical con 11,5 puntos a 4,5 de ventaja. Es decir, únicamente necesitaban 2,5 puntos en los 12 partidos restantes. Se intuía cómodo, pero no lo fue. Los norteamericanos rozaron una remontada que parecía imposible, aunque se quedaron en la orilla. El Viejo continente se impuso en suelo estadounidense 13 años después y logra su segunda Ryder consecutiva.

Noticia en desarrollo…