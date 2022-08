El empate de San Mamés no varía la hoja de ruta de los fichajes

El empate a cero de San Mamés, un resultado excelente para comenzar la temporada, no altera la hoja de ruta de la dirección deportiva del Mallorca, que a falta de 15 días para cerrar el mercado de fichajes debe acelerar en la llegada de un defensa central y un delantero, así como también en la salida de Mboula y Álex Alegría, que no cuentan para el entrenador Javier Aguirre.

El Mallorca dará por cerrada la plantilla con estos cuatro movimientos, dos de entradas y dos de salidas, pero no son fáciles y es probable que haya que esperar hasta los últimos días de mercado para solucionar todos los asuntos pendientes. Los futbolistas que interesan al club siguen pidiendo mucho dinero y hay mucha competencia para ficharles. El último caso que ha trascendido es el del delantero del Villarreal Dia, que al final se irá a la Salernitana previo pago de cinco millones de euros, una cantidad que es imposible de asumir en la isla, sobre todo después del desembolso de siete millones y medio que se realizó con Muriqi.

En cuanto a las salidas, la situación es similar. El Mallorca sabe que tiene un grave problema con Álex Alegría, no sólo por su salario de un millón de euros, sino porque si no lo coloca en otro equipo no va a tener más remedio que inscribirlo. Hubo ofertas de clubes extranjeros, pero Álex Alegría, con dos años todavía de contrato, se muestra reticente a abandonar España para jugar en este tipo de Ligas. El jugador prefiere esperar para ver si le llega algo a última hora, pero lo cierto es que desde España está habiendo poco interés hacia él. La pasada temporada jugó cedido en el Burgos, pero no marcó ningún gol y no aprovechó tampoco su oportunidad.

Álex Alegría es uno de los jugadores con ficha más alta de la plantilla. Su salario es de un millón de euros anuales que, por supuesto, repercute directamente en el límite salarial del equipo. De ahí la necesidad de encontrar a un equipo que no sólo libere su ficha, sino que también permita al Mallorca reducir parte de la pesada nómina del futbolista plasentino, ya que el club da por hecho que no habrá nadie que le pague íntegro su salario, por lo que le tocará al Mallorca hacerse cargo de la diferencia.

Mboula, por su parte, tiene mercado en Segunda y fuera de España, en concreto Bélgica y Portugal, pero no ha aparecido nadie todavía que esté dispuesto a asumir la cantidad de su ficha que pretende el Mallorca. Toca seguir esperando.