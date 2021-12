El equipo de Proyecto Closos, la Asociación Amics dels Closos y la plataforma ciudadana Salvem Portocolom ha expresado su descontento y tristeza al saber que una importante parte de la ecotasa ha sido destinada a cubrir el evento de los 40 Music Awards. En una carta, estas entidades exponen exponen sus argumentos contra el desvío de fondos de la ecotasa a conciertos y gasto corrientes y muestra su agradecimiento a todas las

personas que les están escuchando y apoyando.

Cuentan que al igual que otros proyectos arqueológicos, culturales y patrimoniales activos en Mallorca, Proyecto Closos lleva 25 años trabajando para recuperar y revalorizar el patrimonio arqueológico de Mallorca. «Entre otros objetivos (más de carácter patrimonial y educativo), trabajamos para potenciar un nuevo modelo turístico de carácter cultural y patrimonial que

sea sostenible, competitivo y que atraiga a un nuevo perfil de turista», afirman Amics dels Closos y Salvem Portocolom.

Y añaden: «Se trata de conquistar a un turista interesado por nuestra cultura e historia, por nuestros productos locales, nuestra gastronomía y parajes

naturales y, ante todo, que sea respetuoso, sostenible y que active la economía local».

La carta prosigue así: «Desde hace ya años, como tantas otras agrupaciones y colectivos, venimos defendiendo que el modelo turístico que impera en nuestra isla no da más de sí. Es como un caballo exhausto al que se sigue azotando aun sabiendo que, tarde o temprano, se desplomará. Es un modelo

obsoleto que hace aguas por todas partes y que tan solo está dirigido a un turismo de masas, de bajo nivel adquisitivo, que busca el todo incluido y que no es económica ni medioambientalmente viable. Diezma unos recursos naturales que están al límite, contamina, satura nuestras ciudades y pueblos y, además, apenas deja un reporte económico que permita a las familias sostenerse. En los últimos años, ya antes de la pandemia, han sido muchas las pequeñas empresas que vivían del turismo que han tenido que cerrar sus puertas y las familias que, lejos de vivir holgadamente, sobreviven como pueden».

Para las dos plataformas que firman la carta, «la pandemia de la Covid-19 no ha generado esta crisis que ya existía previamente, sino que la ha agravado. Es evidente que son necesarios cambios estructurales y apostar por nuevas vías que realmente permitan salir de esta crisis. Por ello, siempre hemos defendido la diversificación turística y el impulso de nuevas ofertas respetuosas con nuestra isla y con nuestros ciudadanos, aprovechando nuestro singular y extraordinario patrimonio cultural, tal y como han hecho ya en otras islas mediterráneas como Cerdeña o Malta. De ahí nuestra ilusión en poner en marcha proyectos como el parque arqueológico de Closos de Can Gaià que ofrezcan nuevos y atractivos productos a un turista que ya no busca únicamente el sol y playa, sino que

tiene nuevas inquietudes y que quiere conocer la cultura del lugar que visita».

El Proyecto Closos comprende y acepta con tristeza que le fuese suspendida la concesión del Impuesto del Turismo Sostenible (ITS) destinada a crear

el parque arqueológico para luchar contra las consecuencias de la Covid. «Lo aceptamos y comprendimos porque, ante todo, entendimos que ese dinero debía ser destinado a ayudar a todas las familias que se están viendo afectadas por una crisis que ha agravado la pandemia y para hacer frente a un reto sanitario sin precedentes. Aun así, ya expresamos nuestro malestar porque las suspensiones de los proyectos afectó principalmente a los que estaban destinados a proteger y promocionar nuestro patrimonio

cultural y porque en la suspensión de los proyectos no se indicaba que esta fuera temporal».

«Así pues, cuando nos enteramos de que parte de ese dinero se había destinado a financiar un evento puntual y de apenas unas horas como los 40 Music Awards nos hemos sentido tremendamente disgustados y decepcionados. Consideramos que un evento de tales

características no supone una mejora económica sustancial y a largo plazo para las familias y empresas de nuestra isla: es pan para hoy y hambre para mañana».

Amics dels Closos y Salvem Portocolom denuncian que se ha tergiversado el uso del ITS, por mucha justificación que se le quiera dar desde las instituciones responsables». Por ello exigen al Govern que recupere la financiación a cargo del ITS del proyecto de creación del Parque Prehistórico dels Closos de Ca’n Gaià.

«Consideramos que este sigue siendo un proyecto muy válido, como cuando se presentó por la Conselleria de Cultura y aprobó en la Comisión del ITS del 2018. El entusiasmo, el esfuerzo y el compromiso del equipo, las personas voluntarias y toda la ciudadanía en general han hecho posible los Closos de hoy en día. Consideramos que ahora le toca a la administración agradecer a todos estos esfuerzos y la dedicación de más de 25 años, consolidando el proyecto».