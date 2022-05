Carlos Sainz: «Cualquier cosa es posible mañana… lo intentaremos»

Carlos Sainz habló ante los medios de comunicación a la conclusión de la jornada de clasificación del GP de España de Fórmula 1. El piloto madrileño volvió a rozar la primera pole de su carrera y saldrá desde la tercera posición por detrás de su compañero de equipo Leclerc y Verstappen.

Luchar por la victoria

«Ha sido un fin de semana complicado por el viento y el calor. Hemos hecho una vuelta decente que nos permite luchar para mañana. La clave va a ser la salida y la gestión de los neumáticos»

Primera victoria

«Cualquier cosa es posible mañana, haremos todo lo posible para adelantar en la salida. No ha sido la clasificación ideal porque no he podido hacer la mejor vuelta con el neumático usado pero cualquier cosa puede suceder y lo intentaremos».