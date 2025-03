El Atlético acelera por Álex Baena y Gyokeres

El Atlético acelera por los fichajes de Álex Baena y Viktor Gyokeres. El centrocampista almeriense y el delantero sueco son los dos grandes objetivos para el ataque rojiblanco la próxima temporada, pero la competencia va a ser feroz. Por el jugador del Villarreal pelea también el Aston Villa de Unai Emery, mientras que por el atacante del Sporting de Lisboa hay una larga lista de pretendientes, con Arsenal, Manchesrer United y Liverpool a la cabeza.

Tal y como anticipó OKDIARIO, la llegada de Álex Baena al Metropolitano parece bien encaminada. El campeón europeo y olímpico está llamado a ser el sustituto de Antoine Griezmann y en el club están dispuestos a hacer un esfuerzo máximo para ficharlo, incluso pagando la totalidad de su cláusula, que asciende a 60 millones de euros, porque lo consideran un jugador estratégico en el proyecto de los próximos años no sólo por su calidad, sino también por su maestría a balón parado, algo de lo que se ha adolecido en los últimos tiempos. Ya ha habido conversaciones con Álex Baena y la predisposición del futbolista, que en enero rechazó una gran oferta del Al-Ahli árabe, es bastante buena. «Si no viene un club top no saldré del Villarreal», dijo hace poco el internacional. El Atlético responde a ese perfil y en el despacho de Carlos Bucero se sienten optimistas.

El caso de Viktor Gyokeres, en cambio, es diferente. Por el sueco hay verdaderas tortas porque sus números son extraordinarios: 40 goles y 10 asistencias en 41 partidos oficiales con el Sporting de Lisboa. Es con mucha diferencia el goleador más codiciado de Europa y su precio no va a bajar de 75 millones de euros dado que su cláusula es de 100 y tiene contrato firmado hasta 2028. El Atlético está dispuesto a hacer un gran sacrificio por él, pero no será el único. Ahí va a ser decisiva la complicidad del jugador y es la principal baza que quiere jugar Ruben Amorim, ahora en el United, y que fue quien lo dio a conocer en el Sporting de Lisboa.

Si llegan al Atlético Álex Baena y Viktor Gyokeres supondrá un gasto cercano a 150 millones de euros sólo en coste de traspasos, lo que evidentemente condicionará el resto del mercado, pero el club considera que vale la pena porque ambos están llamados a ser referencia del equipo durante mucho tiempo. La posibilidad de convertir a Baena en sustituto de Griezmann y de formar una delantera con Julián y Gyokeres seduce, y mucho, a Carlos Bucero y por supuesto al propio Simeone.