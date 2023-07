Ahora se dedica a Dios: el cambio de vida más impactante de la persona más olvidada del Grand Prix

Los espectadores de TVE están revolucionados porque los responsables de la cadena por fin han recuperado uno de los concursos más importantes de la pequeña pantalla. Sí, estamos hablando de ‘Grand Prix’, un programa que unió a muchas familias y que ha vuelto para quedarse. Como no podía ser de otra forma, Ramón García ha tomado las riendas del proyecto. El presentador tiene a sus espaldas un ejército de fans muy potente y sus directores saben que apostar por él es garantía de éxito. Han tenido que hacer una serie de cambios para adaptar el concurso a los nuevos tiempos, por ejemplo ya no está la famosa vaquilla.

Ramón García está acompañado de una azafata, que curiosamente no es la misma que trabajaba con él cuando se estrenó el programa a finales de los 90. ¿Qué ha pasado con ella? Antes de responder a esta pregunta debemos tener en cuenta un aspecto fundamental. El regreso de ‘Grand Prix’ ha sido todo un éxito, ha cosechado una audiencia estupenda y todos los que han participado en el primer episodio se han convertido en rostros de primer nivel. Por eso es tan importante saber en qué momento se encuentra la primera azafata que tuvo el programa y por qué no han contado con ella.

Pilar Soto: la gran olvidada de ‘Grand Prix’

Pilar Soto llegó a ‘Grand Prix’ en 1999, cuando estaba en uno de los mejores momentos de su carrera. Había formado parte del elenco de ‘Al salir de clase’, una serie que arrasó en audiencias, así que su nombre estaba en lo más alto del panorama artístico. Sin embargo, los tiempos cambian y Pilar perdió el interés por la televisión. Se alejó de los medios para siempre y esa es una de las razones por las que TVE no ha intentado contactar con ella. Según informa un conocido medio, tuvo bastantes problemas, tocó fondo y tardó mucho tiempo en recuperarse.

“Pasó por una complicada bulimia que le llevó a pesar apenas 37 kilos, una situación de desenfreno en la que no paró de consumir alcohol y otras drogas”, escriben en ‘Marca’. La azafata dejó atrás sus conflictos para empezar una nueva vida. La fama le sobrepasó, no guarda un buen recuerdo de aquella época y por eso no ha vuelto a formar parte de ningún proyecto. “Llegó a ingresar más de 80 veces en diversos hospitales y sufrir varios problemas de salud”, añade la fuente anterior.

Una vida dedicada a Dios

Una de las últimas veces que supimos algo de Pilar Soto fue en ‘La isla de los famosos’. Participó en el programa y aprovechó la oportunidad para explicar cómo había cambiado su vida. “Llamé a Cristo, y con los ojos de mi alma vi su rostro. Estaba todavía en la cruz, lloraba. Y pensé: ‘Dios mío, ¿qué he hecho? Perdóname, Señor. Así no, Señor, no es mi hora, ahora entiendo que nada justifica haber atentado contra el cuerpo que me has dado”. Gracias a la religión encontró su refugio y pudo silenciar a sus fantasmas del pasado.

Las declaraciones más impactantes

Pilar Soto aseguró que su fama no le trajo cosas buenas, vivió situaciones delicadas. “La falta de raíces, a causa de tantos viajes, el hecho de que nunca nadie estuviera esperándome al volver, me resultaba durísimo. Siempre estaba sola, siempre estaba vacía, no tenía amigos, no tenía a nadie. Comenzaron a sucederme una serie de circunstancias muy dramáticas y caí en algo terrible que se llama bulimia”. Estas declaraciones todavía siguen sonando con fuerza.