El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha cobrado alrededor de 240.000 euros en alquileres de sus inmuebles (el líder socialista posee dos viviendas y dos plazas de garaje) desde que es diputado del PSOE en el Congreso. Así consta en sus declaraciones de bienes y rentas que ha presentado desde que es representante de la Cámara Baja, es decir, desde 2009.
El Rey Felipe VI ha sido operado de cataratas en el ojo izquierdo este sábado en el Instituto Oftalmológico Fernández-Vega de Oviedo. La intervención ha durado aproximadamente media hora y ha transcurrido sin incidencias, según ha informado la Casa Real.
La instrucción de Sofía Puente abrió la puerta a lograr la nacionalidad por la conocida como Ley de Nietos sin tener que acreditar la condición de exiliado de los antepasados, una circunstancia que ha provocado ahora la suspensión del derecho a voto por parte del Tribunal Supremo. Los cónsules reconocen que no exigieron "pruebas de exilio" a quienes solicitaron la nacionalidad porque la instrucción de Puente, entonces directora general de Fe Pública y Seguridad Jurídica en el Ministerio de Justicia, no lo pedía. Sólo 91 de los 31.390 expedientes de nacionalización revisados hasta el momento aportan alguna justificación del exilio de los ascendientes.
Guti y Jordi Alba trasladan la rivalidad de El Clásico al fútbol-tenis en Puertomingalvo, junto a los vecinos del pueblo y los ganadores de la experiencia 'Concéntrate para El Clásico de Airbnb x LaLiga'. Una previa auténtica en la que, como recuerda Alba, la rivalidad también se vive fuera del campo.
La situación en el sector de la vivienda en España dibuja un escenario muy malo para las personas con menos recursos. En las últimas semanas, la vivienda se ha convertido en una de las mayores preocupaciones de los españoles, que ven cómo sube el precio del metro cuadrado, tanto para comprar como para alquilar. Encari, una jubilada de 83 años, es otra víctima de la mala situación que atraviesa el país. Su caso ilustra a la perfección la grave crisis del mercado de alquiler y la vulnerabilidad económica a la que se enfrentan muchos pensionistas en España.
"El mal existe pero los buenos somos más". Es uno de los mensajes del periodista Paco Pérez Caballero en su última obra 'Lobo entre corderos'. El subtítulo deja en el aire esta inquietante cuestión: '¿Y si el asesino está más cerca de lo que crees?'. El libro de Paco Pérez Caballero, experimentado periodista de sucesos y presentador y coordinador del programa 'Horizonte', es una radiografía de la mente criminal a través de casos reales por todos conocidos.
El Ayuntamiento de Ibiza acelera y elimina trabas burocráticas para agilizar el pago de ayudas al alquiler de viviendas. Una de las principales novedades es la mejora del sistema de justificación y pago de las ayudas. Con las nuevas bases, las personas solicitantes deberán acreditar las mensualidades de alquiler abonadas durante la tramitación de su solicitud, de manera que el Ayuntamiento podrá comprobar el cumplimiento de los requisitos antes de dictar la resolución de concesión. Una vez aprobada la ayuda, podrá procederse directamente a su abono mediante transferencia bancaria, evitando una fase posterior de justificación que retrase el pago.
Como la vida, las cocinas de casa también han evolucionado y esto ha provocado un gran cambio en elementos imprescindibles de este espacio, como pueden ser los armarios. La tendencia en 2026 pasa por las grandes cocinas abiertas con grandes baldas en las que se puede exhibir la vajilla, cristalería u otros elementos decorativos. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre las nuevas tendencias en lo que respecta a los armarios de cocina.
Alejandro Ramírez, vicepresidente primero del Gobierno de Ceuta y consejero de Medio Ambiente, ha trazado este jueves en el Loom Salamanca de Madrid un retrato demoledor de la situación que vive la ciudad autónoma. Fue durante la V Jornada OKGreen, bajo el lema Transición, competitividad y un futuro más sostenible. Ha hablado de una ciudad sitiada por campamentos, con su economía hundida y sus servicios básicos al límite tras la invasión del pasado verano.
El Real Madrid llega al Clásico con un profundo malestar por la designación arbitral. Martínez Munuera dirigirá el encuentro e Iglesias Villanueva estará en el VAR. Dos nombres que se conocían antes de su confirmación y que reúnen antecedentes que explican la desconfianza madridista. La filtración ha añadido otro motivo de enfado a una relación deteriorada con el estamento arbitral.
La Liga en un puño... a la espera del Clásico. El Atlético de Madrid cumple y se mantiene a la estela del Barcelona en la clasificación de la Liga, a la espera de lo que suceda el domingo en el Camp Nou. Un triunfo de los de Simeone por la mínima, con gol de Julián Álvarez nada más empezar la segunda mitad. El delantero argentino se reconcilió con el Metropolitano y mantiene vivo el sueño del conjunto rojiblanco, que puede crecer si, paradójicamente, su máximo rival, el Real Madrid, saca algo positivo de ese duelo contra el líder.
El pasado jueves el Ministerio de Agricultura puso sobre la mesa su propuesta para el cálculo del IRPF que tendrán que pagar los agricultores españoles en 2027, y lo cierto es que el trámite empieza mal; no solo porque la rebaja impositiva ideada para compensar el coste de la crisis energética se queda por debajo de lo que pedían los profesionales del sector, también porque el Gobierno parece haberse olvidado de los plásticos.
Ferran Torres vuelve a estar en el punto de mira, esta vez lejos de los terrenos de juego. El futbolista valenciano se ha convertido en protagonista de los rumores sobre su vida sentimental después de que una fotografía publicada durante unos segundos en las redes sociales de Sara Sampaio haya desatado las especulaciones. En la imagen aparece la modelo portuguesa junto a un hombre cuyo rostro apenas se distingue, pero varios usuarios han señalado el parecido con el delantero del Paris Saint-Germain.
La ciencia dice que no es posible cultivar agua ni tampoco resulta viable producirla artificialmente. La mejor manera de garantizar el sostenimiento de este recurso esencial para la vida es apostar por un uso eficiente del mismo que piense no sólo en nuestras necesidades, sino también en las necesidades de las generaciones futuras. Para ello hay que contar con las tecnologías más avanzadas, pero sin olvidarnos de saberes ancestrales como los que hicieron posible, hace más de mil años, el desarrollo de una técnica todavía en uso, y que es conocida como siembra de agua. Básicamente consiste en excavar canales que permitan la infiltración del agua en el subsuelo para rellenar los acuíferos.
El dolor de espalda suele llevar a reducir la actividad con la intención de proteger la zona afectada. Sin embargo, en la mayoría de los episodios de dolor lumbar inespecífico y siempre que no existan signos de alarma ni una indicación médica concreta, el reposo prolongado no se recomienda.