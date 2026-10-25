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La ciencia dice que no es posible cultivar agua ni tampoco resulta viable producirla artificialmente. La mejor manera de garantizar el sostenimiento de este recurso esencial para la vida es apostar por un uso eficiente del mismo que piense no sólo en nuestras necesidades, sino también en las necesidades de las generaciones futuras. Para ello hay que contar con las tecnologías más avanzadas, pero sin olvidarnos de saberes ancestrales como los que hicieron posible, hace más de mil años, el desarrollo de una técnica todavía en uso, y que es conocida como siembra de agua. Básicamente consiste en excavar canales que permitan la infiltración del agua en el subsuelo para rellenar los acuíferos.