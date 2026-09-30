Deportes Deportes



Había aficionados sentándose en sus butacas cuando ya tenían que volver a ponerse en pie para aplaudir a un equipo en mayúsculas. España sacó de centro, se lo guisó y se lo comió después de 25 pases antes de que Lamine Yamal volviera a abrir la lata. Lo hizo ante Inglaterra y repitió ante Croacia. Antes de su disparo al palo largo de Livakovic, se produjeron un cuarto de centenar de pases asociativos que tuvieron su punto álgido en el pase de Baena que Fermín dejó pasar y aprovechó Lamine. Remate preciso para culminar una jugada colectiva colosal.