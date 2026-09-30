Pedro Sánchez dio instrucciones a José Luis Ábalos de plantar cara a Podemos con la vivienda en 2021 y le obligó a que no cediera al control del alquiler en sus negociaciones con los entonces socios de Gobierno. OKDIARIO ha accedido a las conversaciones inéditas entre el presidente y su ex ministro de confianza.
OKDIARIO ha descubierto que los acampados en la Puerta del Sol de Madrid llevan días pidiendo dinero para los "migrantes de Ceuta" con el número de teléfono de una prostituta que aparece anunciada en diferentes portales eróticos para adultos.
Bengala, la prostituta que recauda dinero para los "migrantes en Ceuta" desde la acampada de la Puerta del Sol, se presenta a sus clientes en uno de sus anuncios en internet como "una chica alternativa con tatuajes y pelos". El anuncio, que ha desvelado OKDIARIO, muestra varias fotos de una mujer en ropa interior.
El jefe de la Policía Nacional en Madrid se alinea con su superior, el delegado del Gobierno, y traslada a sus agentes que "desalojar Sol es competencia municipal". Las instrucciones ya han sido comunicadas a los mandos de la Jefatura Superior de Policía de Madrid y han corrido como la pólvora entre los policías. La decisión ha causado malestar en muchos agentes que se sienten menospreciados en su trabajo al tratarse de una competencia de la Policía y no de los agentes municipales.
"Inaceptable", así ha calificado Felipe VI la entrada masiva de inmigrantes ilegales a la ciudad autónoma de Ceuta el pasado 30 y 31 de julio. Además, ha señalado que las fronteras españolas fueron violadas y, por ende, las de Europa y ha defendido que su defensa corresponde a los países de la UE. Así se ha pronunciado el Rey ante el presidente francés, Emmanuel Macron, de visita oficial en España.
Antes de Cayetana de Alba estuvo Jacobo Fitz-James Stuart, un aristócrata mucho más que padre de la futura duquesa: político, diplomático, intelectual, mecenas y hombre de mundo. De la mano de Enrique García Hernán, COOL recupera su vida, marcada por sus romances, su matrimonio y su estrecha relación con Cayetana.
Llorar cuando estamos enfadados es difícil de entender, especialmente si tenemos claro qué nos ha molestado y queremos explicarlo durante una discusión. Pero las lágrimas no aparecen únicamente cuando sentimos tristeza. La frustración o la tensión acumulada pueden provocar esta reacción. La psicología señala que la forma en que expresamos nuestras emociones se va aprendiendo desde pequeños.
La Fiscalía, controlada por Pedro Sánchez, salió en defensa de Silvia Intxaurrondo y en contra de RTVE en el juicio por la demanda que interpuso la presentadora de La Hora de La1 para recuperar su sueldo de 250.000 euros y el servicio de chófer.
El 28 de julio, el Gobierno realizó su enésimo malabarismo con un dinero que en teoría debiera haber servido para reflotar la economía española tras la pandemia, al desviar 15.234 millones de euros que aún tenía pendientes de adjudicar a un puñado de empresas públicas. Además, apenas un mes después (el 1 de septiembre), el Consejo de Ministros aprobó una disposición con la que trata de dejar fuera del control de esos gastos a la Intervención General del Estado (IGAE).
La creación de una Oficina autonómica Antiokupación para defender los intereses de los propietarios frente a la acción impune de los okupas ya figuraba entre los 110 puntos del acuerdo de investidura de Marga Prohens firmado por el PP y Vox. En mayo de este año, ambos partidos aprovecharon la tramitación urgente de la ley de proyectos estratégicos para introducir este compromiso, entre otras muchas medidas que no tenían nada que ver con el enunciado de la ley.
España avanza hacia una nueva forma de comprar y devolver los envases. El Sistema de Depósito, Devolución y Retorno (SDDR) hará que el consumidor pague una pequeña cantidad adicional al adquirir algunas botellas y latas, un dinero que podrá recuperar cuando entregue el recipiente vacío en un punto habilitado.
El Real Madrid ha vuelto a perder en su segundo partido en la Euroliga contra el Anadolu Efes de Pablo Laso (94-84), que reunió más argumentos para ganar y que castigó las excesivas pérdidas de los de Pedro Martínez (21 en total). El cambio de entrenador, de momento, no ha corregido el déficit de los blancos en sus salidas después de acumular 13 derrotas la temporada pasada. Este curso ya van dos y el jueves visitarán a Hapoel Tel Aviv con la exigencia de volver con una victoria.
Había aficionados sentándose en sus butacas cuando ya tenían que volver a ponerse en pie para aplaudir a un equipo en mayúsculas. España sacó de centro, se lo guisó y se lo comió después de 25 pases antes de que Lamine Yamal volviera a abrir la lata. Lo hizo ante Inglaterra y repitió ante Croacia. Antes de su disparo al palo largo de Livakovic, se produjeron un cuarto de centenar de pases asociativos que tuvieron su punto álgido en el pase de Baena que Fermín dejó pasar y aprovechó Lamine. Remate preciso para culminar una jugada colectiva colosal.
Hasta la primera mitad de 2026, en nuestro país se han resuelto convocatorias por un valor aproximado de 51.376 millones, y un 73,7% de ese dinero ha tenido como receptores a unas 5.603 entidades estatales, autonómicas y locales. Y mientras esto ocurría, apenas un 24% de los fondos han sido percibidos directamente por entidades privadas, correspondiendo el 1,8% restante a personas físicas.
A menos de una hora del centro de Madrid, en las primeras estribaciones de la Sierra de Guadarrama, se encuentra Alpedrete, un municipio que combina naturaleza, historia y tradición. Sus calles de granito y su ambiente tranquilo forman parte de los recuerdos de infancia de Hovik Keuchkerian, que llegó a esta localidad cuando era pequeño después de que su familia abandonara el Líbano.
El precio del gasóleo ha subido casi un 40% en España desde enero y roza los 2 euros por litro, pero la alternativa eléctrica para el transporte pesado ya es más rentable en la mayor parte de Europa. Un informe demuestra que el camión eléctrico resulta más barato que el diésel en seis de los nueve principales mercados de la UE.
Un método de radioterapia altamente focalizado y sin incisiones ha logrado reducir de forma significativa los síntomas de la depresión mayor y los pensamientos suicidas en pacientes con enfermedades psiquiátricas graves y resistentes al tratamiento, según un estudio observacional prospectivo realizado por expertos de la Universidad del Sur de Florida (Estados Unidos). Los resultados se presentan en la Reunión Anual de la Sociedad Estadounidense de Oncología Radioterápica (ASTRO), que se celebra en Boston (Estados Unidos).