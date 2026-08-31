El presidente del Gobierno ha atacado al Rey con una mentira: "Lleva reinando más de 20 años, ¿cuántas veces ha ido a Ceuta?". Sin embargo, la realidad es que Felipe VI sucedió a su padre en el trono tras la abdicación de Juan Carlos I en 2014, es decir, que sólo lleva 12 años como jefe de Estado. Esta declaración llega después de que La Moncloa no invitara al jefe del Estado a la reunión del Consejo de Seguridad Nacional por la invasión de 80.000 extranjeros el 31 de julio.
La inacción del Gobierno de Pedro Sánchez en la crisis por la invasión migratoria en Ceuta consolida el imparable cambio de ciclo político en España. Partido Popular y Vox firman una histórica mayoría de 208 escaños (52,4%) y hacen así inviable cualquier alternativa de gobierno por parte de la izquierda. Sánchez apenas convence ya al 25,4% del electorado y, con sus actuales socios de coalición, sólo lograría el 35,3%, según la encuesta de Data10 para OKDIARIO.
Paz y amor con los invasores: esta es la insignia con la que Margarita Robles ha decidido defender Ceuta. Un mes después de que sufriera la mayor entrada ilegal de inmigrantes, la ministra de Defensa mantiene un despliegue militar que roza el desarme: patrullas de cuatro soldados en las que sólo uno porta un fusil, mientras los otros tres se limitan a llevar porras. Así lo ha podido constatar OKDIARIO.
Leo Messi ha anunciado en la tarde de este lunes que deja oficialmente la selección argentina. El legendario jugador de 39 años ha comunicado que se retira del combinado nacional, una decisión que tomó el 21 de julio, es decir, dos días después de perder la final del Mundial contra España en Estados Unidos. Cuatro años antes, en Qatar 2022, pudo conseguir su gran sueño de ser campeón del mundo en Qatar.
Una patrulla de la Unidad de Seguridad, Apoyo y Prevención de la Policía Local de Valencia ha detenido a un albañil marroquí de 27 años por violar en la Playa de la Malvarrosa a una joven de 22 años. Fue un inmigrante subsahariano el que alertó a los agentes que se enfrentaron al violador que les agredió a puñetazos.
El actor Francesc Garrido ha muerto a los 56 años por un problema de corazón. El intérprete catalán se hizo muy popular gracias a sus papeles en series como 'Sé quién eres', 'El tiempo entre costuras' y, más recientemente, la trilogía de 'La novia gitana'. En cine también participó en 'Mar adentro', 'Smoking Room' o 'Alatriste'.
Las crestas de gallo, un residuo que los mataderos españoles descartaban durante décadas, hoy aparecen en los menús de restaurantes con estrella Michelin. Los chefs valoran su colágeno puro, que aporta una textura melosa y gelatinosa a fondos, salsas y platos de mar y montaña. El ingrediente sobrevivió antes en guisos rurales de Castilla y León, La Mancha y Zamora, donde ninguna parte del gallo se desperdiciaba tras la matanza. La cocción larga sigue siendo la clave para transformar un corte cartilaginoso en un bocado que hoy divide opiniones en la alta cocina.
Arnaldo Otegi ha fijado las prioridades estratégicas de EH Bildu de cara al próximo ciclo electoral. Durante el arranque del curso político de la formación, el secretario ha dejado claro que su principal meta para las elecciones de 2027 es revalidar el "bloque progresista" y amarrar la reedición de sus acuerdos de gobernabilidad.
La incoherencia política del PSOE de las Islas Baleares ha vuelto a quedar al descubierto. Varios diputados han protagonizado un episodio de cinismo institucional al dejarse fotografiar sonrientes en el acto de despedida de los 36 niños saharauis que han pasado el verano en el archipiélago gracias al programa Vacances en Pau. Un gesto cargado de postureo que contrasta con la postura de su formación, que avala la soberanía de Marruecos sobre el Sáhara Occidental.
Hay personas que necesitan elevar la voz para conseguir que los demás las escuchen. Otras, en cambio, consiguen captar toda la atención sin necesidad de imponerse. Confucio resumió esta diferencia con una reflexión que continúa teniendo sentido más de dos milenios después. "Una voz fuerte no puede competir con una voz clara, aunque esta sea un simple murmullo". Una frase que invita a pensar sobre la forma en la que nos comunicamos y recuerda que hablar más alto no significa necesariamente tener un argumento más poderoso.
Thiago Pitarch ya es jugador del primer equipo del Real Madrid a todos los efectos. El joven centrocampista ha firmado el nuevo contrato que certifica definitivamente su ascenso a la primera plantilla madridista, culminando una operación que OKDIARIO adelantó el pasado 17 de marzo. Aquel día, este medio informó de que la entidad tenía decidido mejorar las condiciones del canterano, blindarle y darle definitivamente estatus de futbolista del primer equipo. Cinco meses después, el proceso ya está completado.
El UAE Emirates ha dado casi por descartada la presencia de Tadej Pogacar en el Mundial de ciclismo dentro de cuatro semanas tras la fuerte caída que sufrió en la etapa 8 de la Vuelta a España 2026 que le obligó a abandonar la tercera grande del año. El mánager del equipo, Mauro Gianetti, ha asegurado que el esloveno "requiere una cirugía importante" a la que aún no ha sido sometido.
El gasto en Defensa que están llevando a cabo los estados de la Unión Europea, sumado a un auge en el sector alimentario, ha impulsado a la industria comunitaria, haciendo que crezca por primera vez en tres años. En concreto, el valor de la producción vendida en la UE a precios constantes aumentó un 2,9% con respecto a 2024, según el portal estadístico de la Comisión Europea, Eurostat.
Los rumores sobre un posible cambio de residencia llevaban meses sobrevolando a la sobrina de Isabel Pantoja. Desde el inicio de su relación, David Rodríguez ha mantenido una vida dividida entre Córdoba y Gran Canaria, mientras Anabel apostaba por continuar en la isla. Ahora, todo apunta a que la pareja habría tomado la decisión de establecerse definitivamente en Sevilla.
El fuego no siempre es sinónimo de incendio forestal. El uso planificado del fuego se realiza recurriendo siempre a personal especializado y bajo la preceptiva autorización legal. Estas prácticas sirven para limpiar restos vegetales, renovar pastos, reducir combustible y proteger cultivos. En los viñedos, por ejemplo, las heladas pueden ser letales cuando la vid acaba de brotar. En ese momento, sus tejidos son tiernos, contienen mucha agua y están expuestos a graves daños.
OKSALUD visitó el congreso ENCLAS 2026 y entrevistó al profesor Leonard Van Den Berg, presidente del Consorcio Europeo de Investigación para la cura del ELA, para conocer de primera mano cuáles son las investigaciones actualmente en marcha y en qué horizonte se podría alcanzar una cura para esta enfermedad.