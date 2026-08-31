España España



El presidente del Gobierno ha atacado al Rey con una mentira: "Lleva reinando más de 20 años, ¿cuántas veces ha ido a Ceuta?". Sin embargo, la realidad es que Felipe VI sucedió a su padre en el trono tras la abdicación de Juan Carlos I en 2014, es decir, que sólo lleva 12 años como jefe de Estado. Esta declaración llega después de que La Moncloa no invitara al jefe del Estado a la reunión del Consejo de Seguridad Nacional por la invasión de 80.000 extranjeros el 31 de julio.