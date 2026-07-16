La Sección 23 de la Audiencia Provincial de Madrid ha considerado "perfectamente verosímil" que Begoña Gómez se aprovechara de "su privilegiada posición de esposa del presidente del Gobierno" para lograr la creación de la Cátedra de Transformación Social Competitiva y su nombramiento como directora.
Miles de aficionados argentinos asaltaron las calles de España para celebrar el pase de Argentina a la final del Mundial de 2026, calentando el encuentro gritando "¡España tiene miedo!" en la Plaza Mayor de Madrid tras la segunda semifinal, que enfrentó a la campeona del mundo contra la Inglaterra de Jude Bellingham por 1-2.
El PSOE de Pedro Sánchez aún no ha modificado las instrucciones de contratación que se redactaron en 2022 y bajo cuya vigencia el partido contrató a varias empresas que, según la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, sirvieron para trasladar el dinero de la formación a la ex militante Leire Díez.
Cultivar tus propias frutas en casa tiene algo difícil de explicar. Ver cómo un árbol crece en un rincón del balcón, florece con olor a azahar y termina cargado de frutos que uno mismo ha cuidado es una satisfacción que va mucho más allá de la cosecha. La mayoría de las personas cree que para disfrutar de eso hace falta un jardín grande, terreno propio y horas libres. Existe, sin embargo, un árbol frutal que desmiente todo eso: resiste el frío, aguanta el calor y cabe en una maceta.
La madre de Noelia Castillo ha decidido romper su silencio y llevar ante la justicia lo que considera el origen del calvario que terminó con la eutanasia de su hija.
Unas cámaras de seguridad cazaron de lleno a las activistas turismofóbicas de Menys Turisme Més Vida que detuvo la Guardia Civil este pasado miércoles vandalizando inmobiliarias del municipio mallorquín de Santa Maria del Camí en la noche del pasado 31 de mayo. Según ha informado la Benemérita, las dos jóvenes, con el rostro totalmente tapado, introdujeron pegamento en las cerraduras, pintaron y fracturaron cristaleras y realizaron grafitis en las fachadas.