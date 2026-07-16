Mundial Mundial



La final del Mundial 2026 se podrá vivir por partida doble en Barcelona. Una vez que España ha llegado a la final, el Ayuntamiento de Barcelona se ha rendido a la evidencia y pondrá pantallas gigantes en Les Corts. Eso sí, no lo hará de la mano de Barcelona con la Selección. La plataforma organizará otro evento en la ciudad, esta vez al aire libre, en Bastian Beach Barcelona, y señalan que contará con "mayor seguridad, comodidad y organización" que la del consistorio de Collboni.