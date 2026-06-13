Curiosidades Curiosidades



La psicología se ha pronunciado sobre los motivos por los que los nacidos entre 1946 y 1964 le dan tanta importancia al trabajo. Según los expertos, estas generaciones tienen inculcado trabajar más y sin importarles las horas diarias porque han crecido sabiendo que tener un trabajo era la única forma de llegar alto en la vida. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre lo que dice la psicología sobre la importancia del trabajo para los adultos.