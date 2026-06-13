Apuesta histórica de Mallorca por el patrimonio rural: subvencionará la restauración de 54 molinos en dos líneas de subvenciones diferenciadas para las zonas agrícolas del Pla de Sant Jordi en Palma y en el resto de la isla. En el primero de los casos se trata de una zona agrícola de la capital balear próxima al aeropuerto, en la que se concentran más de 1.000 molinos de viento de extracción de agua en tan solo 55 kilómetros.
Bajo las siglas PBV, Kia ha puesto en marcha una estrategia global que redefine el concepto tradicional de automoción. La idea central es ofrecer una adaptabilidad absoluta bajo el lema de estar "lista para responder a todas las necesidades".