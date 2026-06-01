El tribunal que juzga a David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno ha rechazado este lunes, antes del comienzo de las testificales, la anulación del juicio. Sin embargo, José Antonio Patrocinio, presidente de la sala, sí ha admitido la prueba documental propuesta por las partes al arrancar la segunda sesión y ha declarado prescrito uno de los cargos contra Sánchez, el de nombramiento ilegal.
PP y Vox tienen han cerrado el acuerdo para formar Gobierno en Castilla y León tras una semana de intensas negociaciones que se desarrollaron en persona y con presencia en Valladolid de dirigentes nacionales de ambas formaciones.
El juicio entre Rodolfo Sancho y Silvia Bronchalo por un delito leve de vejaciones dejó duras declaraciones sobre la intimidad familiar de ambos. COOL ha accedido en exclusiva tanto a la vista conjunta como a las declaraciones individuales del procedimiento, donde el actor defendió que el mensaje por el que fue denunciado —"Eres bipolar. Y tiene tratamiento"— no pretendía humillar a su ex pareja.
Avanza el embargo de la sede del Instituto Cervantes en Utrech (Países Bajos). Los acreedores afectados por el impago de los laudos derivados del recorte retroactivo de las primas a las energías renovables han certificado la toma de posesión efectiva del inmueble que alberga la sede del Instituto Cervantes, en ejecución de las resoluciones dictadas por la justicia neerlandesa dentro del procedimiento de embargo promovido para satisfacer las cantidades adeudadas por el Gobierno.
El candidato conservador, Abelardo de la Espriella, disputará la Presidencia de Colombia a la alternativa del Pacto Histórico, la extrema izquierda apoyada por Gustavo Petro, Iván Cepeda, en una segunda vuelta el 21 de junio, tras haber sido los dos candidatos más votados en la primera ronda de este domingo.
El verano todavía no ha empezado oficialmente, pero las altas temperaturas ya aprietan en buena parte de España. En pleno arranque de la temporada fuerte para bares y restaurantes, miles de negocios se enfrentan a nuevas obligaciones para poder mantener abiertas sus terrazas. La actualización normativa vinculada a las olas de calor obligará a adaptar espacios exteriores, reorganizar turnos y tomar medidas específicas para proteger a los trabajadores. Los locales que no cumplan podrían enfrentarse a multas superiores a los 50.000 euros.
La fragata española F-101 Álvaro de Bazán ha completado el cruce del canal de Panamá en su despliegue internacional rumbo al Pacífico, donde participará en el ejercicio multinacional Rimpac 2026, considerado el mayor ejercicio naval del mundo y organizado por la Marina de Estados Unidos junto a países aliados.
Francisca Cortés Picazo, conocida históricamente como La Paca y considerada durante años una de las principales figuras vinculadas al narcotráfico en el poblado de Son Banya, ha mostrado su rechazo a las producciones audiovisuales inspiradas en su vida y ha asegurado que no reflejan la realidad de su historia.
Un grupo de expertos ha dado una serie de consejos para ahorrar hasta un 7% en la factura de la luz durante el verano. Con la llegada de las altas temperaturas, los españoles tirarán más del aire acondicionado y otros dispositivos típicos del verano y por ello es recomendable seguir una serie de hábitos para que esto no se traduzca en un susto a final de mes. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre lo que dicen los expertos para ahorrar en la factura de la luz .
Ibrahima Konaté no renovará con el Liverpool y saldrá gratis este verano. El conjunto inglés ha confirmado que no ha llegado a un acuerdo para la renovación del central que finalizaba su vínculo con el club red este mes. Así, se pone a tiro de un Real Madrid, que le tiene en su lista de candidatos para reforzar la defensa.
Respira Leganés y llora Miranda de Ebro. El Mirandés es equipo de Primera Federación tras perder en la final por la permanencia en la que se había convertido el último partido de la temporada en Segunda División. Ambos llegaban en una situación dramática, con tres puntos de distancia y un enfrentamiento directo en Butarque. Aunque lo merecieron los jabatos, lo ganaron los pepineros.