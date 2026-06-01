Un grupo de expertos ha dado una serie de consejos para ahorrar hasta un 7% en la factura de la luz durante el verano. Con la llegada de las altas temperaturas, los españoles tirarán más del aire acondicionado y otros dispositivos típicos del verano y por ello es recomendable seguir una serie de hábitos para que esto no se traduzca en un susto a final de mes. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre lo que dicen los expertos para ahorrar en la factura de la luz .