Alberto Núñez Feijóo, líder del PP, ha reprochado al presidente Pedro Sánchez su pacto con Podemos para la regularización de casi medio millón de inmigrantes. A su juicio, se trata de una nueva "irresponsabilidad", contraria incluso a las normativas europeas, que no servirá para tapar su "negligencia ferroviaria".
La regularización masiva pactada por el Gobierno con Podemos vía real decreto -es decir, saltándose al Congreso- tiene varias consecuencias. Por un lado, al situar uno de los criterios en la ausencia de antecedentes penales "relevantes", se permitirá regularizar a inmigrantes que estén aún inmersos en procesos judiciales de distinta índole, pendientes de resolver. Por otro lado, no serán expulsados salvo en caso de cometer delitos cuya pena de cárcel sea superior a un año.
OKDIARIO ha acogido un desayuno sobre investigación que ha reunido a destacados profesionales: Agustín Probanza Lobo, vicerrector de Investigación, Transferencia y Divulgación de la Universidad CEU San Pablo; Ana Palazón, HR business head en GSK; y David Ezpeleta, director del Instituto de Neurociencias Vithas en Madrid y vicepresidente de la Sociedad Española de Neurología.
El número de cánceres diagnosticados en España durante 2026 alcanzará los 301.884 casos, lo que supone un ligero aumento del 1,95% frente a los 296.103 previstos para el año pasado y la primera vez que la estimación supera los 300.000 casos, según se desprende del informe Las cifras del cáncer en España 2026, elaborado por la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM) y la Red Española de Registros de Cáncer (REDECAN). Los cánceres que se diagnosticarán con más frecuencia son los de colon y recto, mama, pulmón, próstata y vejiga.
Alejandro Fernández, líder del PP en Cataluña, ha retratado la hipocresía de ERC y se ha dirigido también a Junts en un discurso contra la corrupción del Gobierno y la permisividad de sus socios. "Mantienen a Sánchez pero culpan a España", ha dicho el dirigente popular, en un análisis aplaudido por los suyos y que se ha hecho viral en las redes sociales por su claridad y contundencia.
Muchos españoles se hacen la misma pregunta mientras miran el termómetro: ¿dónde está ese "invierno cálido" que nos prometieron? Tras semanas de alertas por frío y nieve, la sensación general es de desconcierto ante las previsiones.