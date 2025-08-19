Curiosidades Curiosidades



Los apellidos tienen su historia en España y además pocos la conocen. El sistema de apellidos español además tiene sus particularidades porque, a diferencia del resto de España, en nuestro país se honra la figura del padre y de la madre. Con el auge de los movimientos de personas entre países, se ha perdido algo de pedigrí en este sentido, pero en la península ibérica aún hay apellidos que son 100% españoles. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre la historia de los apellidos, su composición y los que son de origen español.