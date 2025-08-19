Pedro Sánchez interrumpió este domingo sus vacaciones para reaparecer en Orense, tras una semana crítica de incendios. El presidente del Gobierno anunció que, a la vuelta de verano, propondrá a los partidos un gran pacto de Estado por la "emergencia climática". Según Sánchez, ese pacto servirá para "mejorar" la respuesta ante los fuegos y "redimensionar" las capacidades del Estado ante el "agravamiento de los efectos" del cambio climático. Es preciso, dijo, "hacer una reflexión de fondo, una estrategia que anticipe una mejor respuesta, más garantista, más segura para nuestros conciudadanos" ante la "aceleración" de los efectos de la emergencia climática. Y "eso exige un gran pacto de Estado".
España arde, especialmente el noroeste del país, que sufre una devastadora ola de incendios forestales que ya ha calcinado más de 300.000 hectáreas, según los datos del sistema europeo de satélites Copernicus, que está mapeando el terreno afectado por las llamas. Una cifra que significa que 2025 es ya el peor año desde que se puso en marcha el Sistema Europeo de Información sobre Incendios (EFFIS) en el 2006.
El presidente de Estados Unidos Donald Trump ha descartado este martes 19 de agosto el despliegue de tropas estadounidenses sobre el terreno para proteger Ucrania dentro de un acuerdo de paz con Rusia. Trump ha destacado que Estados Unidos podría ayudar de otras maneras, incluyendo apoyo aéreo: "Bueno, tienen mi garantía, y soy el presidente, de que no habrá tropas sobre el terreno". "Estamos dispuestos a ayudarlos con ciertas cosas, especialmente, probablemente hablando de ello por aire, porque nadie tiene el tipo de recursos que nosotros tenemos", ha destacado Trump.
Los apellidos tienen su historia en España y además pocos la conocen. El sistema de apellidos español además tiene sus particularidades porque, a diferencia del resto de España, en nuestro país se honra la figura del padre y de la madre. Con el auge de los movimientos de personas entre países, se ha perdido algo de pedigrí en este sentido, pero en la península ibérica aún hay apellidos que son 100% españoles. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre la historia de los apellidos, su composición y los que son de origen español.
El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha acusado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de "escatimar e improvisar siempre" en la gestión de los incendios forestales, cuando —según remarcó— su obligación debería ser "prestar socorro con rapidez y eficacia".
El alcalde de Noblejas, Agustín Jiménez, ha iniciado este martes su segundo día en huelga de hambre para reclamar la construcción de un instituto en su localidad. No es la primera vez que Jiménez recurre a esta forma extrema de protesta: en 2012 ya permaneció seis días sin ingerir alimentos para denunciar los impagos del Gobierno autonómico del PP. Aunque la huelga de hambre es un acto de reivindicación simbólica y política, sus efectos sobre el organismo pueden ser graves y progresivos.
Las temperaturas dan un respiro a los habitantes de la Comunidad Valenciana y a los cientos de miles de turistas que se encuentran durante las vacaciones en cualquier punto de Valencia, Alicante o Castellón. La AEMET ha confirmado que las temperaturas bajarán hasta 10 grados después de que el mercurio llegara hasta los 42º durante la jornada del lunes en algunos puntos de la zona sur de la comunidad. Consulta en este artículo el tiempo que hará en Valencia durante este martes 19 de agosto.
Miguel Gutiérrez deja el Girona y, de paso, un pellizco en el Real Madrid. El conjunto blanco se guardó parte de los derechos del lateral que, ahora, con su venta al Nápoles, le dejan en caja unos nueve millones de euros. El Girona y el conjunto partenopeo han cerrado su traspaso, por una cantidad de 18 millones y otros dos en variables. Algo que hace que los madridistas reciban una buena cantidad de millones por una de las últimas joyas que han salido de su cantera.
El regreso del Barcelona al Camp Nou sigue complicándose. El club azulgrana quiere regresar a su nuevo estadio, con un aforo muy limitado, para disputar la cuarta jornada de Liga contra el Valencia el 14 de septiembre tras el parón internacional. Pero cada vez lo tiene más complicado. Ahora, la entidad culé ha reconocido que varias partes del estadio presentan deficiencias.
El Ibex 35 abrió la sesión de este martes con un avance del 0,14%, hasta situarse en los 15.272 puntos, en una jornada marcada por los resultados de la reunión celebrada ayer entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, el de Ucrania, Volodimir Zelenski, y líderes europeos para poner fin a la guerra entre Rusia y Ucrania.
El hijo mayor de la infanta Elena ha aprovechado al máximo sus vacaciones en España y ha estado en varios destinos. Primero en Marbella y Tarifa, después en Ibiza y por último en Asturias, donde asistió a un festival en el que intentó pasar desapercibido y evitó incluso hacer uso de las zonas reservadas. Ahora toca retomar la rutina en Abu Dabi.